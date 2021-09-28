В Афганистане в ходе эвакуации военнослужащих и афганцев, захватившие страну боевики Талибана угрожали конфисковать украинский самолет.

Об этом пишет американская ежедневная газета The New York Times.

В издании уверяют, что в течение нескольких дней талибы отказывались освободить людей, которых украинцы надеялись спасти, постоянно меняя условия соглашения об эвакуации и в какой-то момент они начали угрожать конфисковать самолет.

После захвата афганской столицы - Кабула талибами украинские военные самолеты "Ил" были одними из первых, кто прибыл на помощь с эвакуацией.

Перед посадкой в середине сентября один из старших офицеров сообщил, что талибы гарантировали, что самолет сможет приземлиться в международном аэропорту Кабула и спокойно провести эвакуацию. Украинцам говорили, что весь процесс займет несколько часов. Но как только самолет приземлился в Кабуле, официальные лица Талибана заявили, что не допустят эвакуированных на борт без письменного обращения украинского правительства в "Исламский Эмират Афганистан".

В итоге украинской команде потребовалась неделя, два вылета в Кабул и сложные переговоры с талибами, прежде чем они вернулись в Киев с 96 спасенными людьми.

"Даже незначительные разногласия могли сорвать всю миссию. Украинцы составили распечатанный список имен эвакуированных, в котором каждая семья была выделена другим цветом. Талибан отказался принять его, потребовав, чтобы распечатка была черно-белой. Украинские официальные лица не сообщили подробностей о том, как именно они вышли из тупика. Они сослались на помощь Турции, Пакистана и Катара, а также на Вали Монавара, посла предыдущего афганского правительства в Украине, который остается на своем посту в Киеве", - уверяет американская газета.

Ранее мы писали, как украинская разведка показала видео эвакуации людей спецназом из Афганистана.

Также сообщали, что Украина из Афганистана вывезла более 600 человек.