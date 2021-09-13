В Афганистане произошло столкновения между представителями радикального движения "Талибан", которое захватило власть в стране, и похитителями детей. В результате погибло несколько человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в местных СМИ.

Согласно информации телеканала TOLO news, в результате столкновения было убито два похитителя детей и около пяти преступников и один талиб были ранены.

В то же время в другом СМИ говорится, что число погибших похитителей может достигать пяти человек, а талибы освободили четверых похищенных детей.

Напомним, представитель "Талибана" заявил, что ни одна женщина не займет места в новом правительстве Афганистана, поскольку предназначение женщин - рожать детей и давать им образование. Работу женщин в правительстве талибы сравнили с проституцией.

Также сообщалось, что в Кабуле женщины вышли на акцию протеста с требованием не ограничивать их права и свободы. Талибы разогнали акцию с помощью слезоточивого газа и стрельбы в воздух, одна активистка была убита.

Ранее мы писали, что талибы запретили женщинам Афганистана заниматься спортом. Одним из аргументов с их стороны было то, что женщины по канонам ислама могут выходить из дома только по необходимости.