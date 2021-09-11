В день 20-й годовщины терактов в Нью-Йорке 11 сентября, талибы подняли флаг над зданием президентского дворца в афганском Кабуле.

Об этом пишет Associated Press.

Мохаммад Хасан Ахунд, который возглавил правительство "Талибана", торжественно поднял флаг в 11:00. Таким образом он знаменовал начало работы временного правительства страны, в состав которого вошли 33 человека.

При этом ранее другой представитель "Талибана" говорил, что впервые черно-белый флаг подняли на территории дворца еще днем ранее, 10 сентября. Кроме того, талибы разместили баннер на воротах здания американского посольства.

Напомним, "Страна" писала о том, что талибы пригласили представителей шести стран на инаугурацию нового правительства Афганистана. В их число вошли Иран, КНР, Пакистан, РФ, Турция, Катар.

Также мы писали о том, что изначально талибы обещали допустить работу женщин в новом правительстве, однако недавно представитель движения "Талибан" Сайед Зекрулла Хашими заявил, что они не получат там ни одного места. Он также сравнил работу в правительстве женщин с проституцией.