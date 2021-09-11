Зеленский в годовщину терактов 11 сентября в США призвал совместно противодействовать терроризму

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину теракта в Соединенных Штатах 11 сентября заявил о том, что необходимо совместно противодействовать терроризму.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"20 лет назад ужасные атаки 9/11 навсегда изменили мир. Сегодня мы вместе с американским народом вспоминаем жертв этой трагедии. Терроризму нет оправдания, должны и в дальнейшем противодействовать ему. Мы остаемся плечом к плечу с США в этой борьбе", - написал президент Украины в твиттер-аккаунте в субботу.

Ранее мы писали о том, что президент США Джо Байден обратился к американцам в день 20-й годовщины терактов 11 сентября. Президент заявил, что национальное единство - величайшая сила Соединенных Штатов.

Также в этом году, в субботу, 11 сентября, в Нью-Йорке зажгли столбы света в честь 20-й годовщины терактов, в результате которых рухнули башни Всемирного торгового центра. Лучи сформированы светом 88 прожекторов, которые находятся недалеко от разрушенных во время терактов башен в Нью-Йорке.