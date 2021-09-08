Бывший президент США Дональд Трамп вместе со своим младшим сыном в ближайшую субботу, 11 сентября, в день 20-летней годовщины страшных терактов, выступит в качестве комментатора поединка бокса.

Об этом пишет американское издание "The Hill".

Экс-лидер Соединенных Штатов вместе с сыном Дональдом Трампом-младшим выступят комментаторами на поединке в Голливуде американского боксера, 58-летнего Эвандера Холифилда и бразильского спортсмена, 44 -летнего Витора Белфорта.

"Я люблю великих бойцов и великие бои", - сказал бывший президент, добавив, что с нетерпением ждет встречи с бойцами, где поделится своими мыслями на этот счет.

Трансляция мероприятия Triller Fight Club, в котором также будут представлены и несколько других матчей, будет стоить $49,99 (около 1330 гривен - Ред.).

Напомним, 11 сентября 2021 исполнится 20 лет со дня самых страшных в иhttps://strana.news/news/92146-foto-vzryvov-mvts-v-nju-jorke-11-sentjabrja-iz-kosmosa-pokazal-nasa.htmlстории США терактов.

11 сентября в 2001 году террористы Аль-Каиды похитили четыре пассажирских самолета. Два из них они направили в здание Всемирного торгового центра, третий самолет врезался в здание Пентагона в Вашингтоне, а четвертый авиалайнер разбился в поле в Пенсильвании.

Помимо 19 террористов, в результате атак погибли около 3000 человек, еще около 20 считаются пропавшими без вести.

Ранее мы писали, что нынешний президент США Джо Байден подписал указ о начале процедуры рассекречивания документов ФБР о терактах 11 сентября 2001 года.