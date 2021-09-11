11 сентября исполняется 20 лет со дня самого крупного теракта в истории человечества.

Смертники "Аль-Каиды" заранее прилетели в США - готовили план атаки. Утром под видом обычных пассажиров они вошли в кабины четырех самолетов, которые вылетали из разных городов. В ходе полета они убивали пилотов и, обладая специальными навыками, перехватывали управление.

Два самолета, которые вылетели первыми, врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Люди, находившиеся на верхних этажах, попали в ловушку. Вскоре обе башни обрушились.

Помимо 19 террористов, погибли 2977 человек. Большинство из них были офисными работниками ВТЦ и его посетителями. Из жизни ушли спасатели, медики, полицейские, прохожие. Скончались 246 пассажиров и членов экипажей.

Третий самолет врезался в здание Пентагона, погибли 125 американцев. Четвертый самолет рухнул на землю и не долетел до цели "Аль-Каиды". По некоторым данным, с его помощью террористы хотели протаранить Капитолий.

Под завалами башен-близнецов было обнаружено 10 тысяч фрагментов человеческих тел. В депрессию впадали собаки-ищейки: им ставилась задача вынюхивать живых, но находились лишь мертвые.

В атаках обвинили "Аль-Каиду" под предводительством Усамы бен Ладена. Изначально он заявлял о своей непричастности. Но позже он сказал: "Терроризм против Америки заслуживает высокой оценки, потому что это ответ на несправедливость, направленный на вынуждение Америки прекратить поддержку Израиля, убивающего наших людей". Также он подтвердил, что лично управлял всеми угонщиками самолетов.

Через месяц после терактов 11 сентября США пошли в наступление в Афганистане, где базировалась "Аль-Каида". Целью американцев стало свержение режима талибов, которые отказались выдать бен Ладена.

С тех пор началось масштабное присутствие американцев в Афганистане, которое бесславно завершилось 31 августа 2021 - то есть почти через двадцать лет.

"Страна" публикует детальную хронологию с утра до ночи - как развивались события в США 9 сентября 2001 года. Также мы анализируем политические последствия этих терактов и обсуждаем их главные версии.

9 сентября 2001 года. Хронология терактов в США

Башни-близнецы до терактов 9/11. Архивное фото

7:59 Первый самолет (рейс 11), захваченный террористами, принадлежал American Airlines. Среди пассажиров были пять угонщиков.

Борт вылетел из Бостона. Он должен был следовать в Лос-Анджелес.

8:14 Второй самолет (рейс 175) - авиакомпании United Airlines. В числе пассажиров тоже пять террористов.

Борт вылетел из Логана. Должен был следовать тоже в Лос-Анджелес.

8:19 Стюардесса с самолета, вылетевшего первым, выходит на связь с авиакомпанией. Она сообщает, кабина пилотов не отвечает, есть раненые в бизнес-классе.

"Думаю, применили слезоточивый газ. Мы не можем дышать. Я не знаю, выглядит так, как будто мы захвачены..." - сказала Бетти Онг.

8:20 Третий самолет (рейс 77) - компании American Airlines. Среди пассажиров вновь пять угонщиков. Как стало известно позже, накануне они созванивались между собой, подтверждая: планы в силе.

Борт вылетел из вашингтонского аэропорта "Даллас". Люди, находившиеся на борту, планировали лететь в Лос-Анджелес.

8:21 Транспондер рейса 11, который передает сигнал и по которому можно отслеживать движение, выключается.

8:24 Рейс 11 совершает разворот на юг и летит в Нью-Йорк. Террорист по ошибке вместо микрофона внутри салона включает центр управления полетами. Диспетчеры слышат следующее:

"У нас несколько самолетов. Ведите себя тихо, и все будет хорошо. Мы возвращаемся в аэропорт. Никому не двигаться. Все будет в порядке. Если вы попытаетесь двигаться, вы подвергнете опасности и себя, и самолет. Сидите тихо", - говорит террорист по имени Мухаммед Атта.

8:25 Бостонские диспетчеры предупреждают другие центры управления о захвате рейса 11. Однако командованию ПВО информацию пока не передают.

8:34 Террорист Атта с рейса вновь нажимает не ту кнопку для внутрирайонной связи. Бостонские диспетчеры слышат: "Никому не двигаться, пожалуйста. Мы направляемся в аэропорт. Не делайте глупостей".

Бостонский центр связывается с авиабазой "Отис" Нацгвардии США, и сообщает о захвате рейса 11.

8:37 Только спустя 13 минут после того, как диспетчеры знают о захвате самолета, они оповещают восточный сектор ПВО о захвате самолета. Запрашивается помощь в перехвате самолета.

8:42 Четвертый самолет (рейс 93) - авиакомпании United Airlines.

После сорокаминутной задержки вылетает из аэропорта Ньюарк по направлению в Сан-Франциско. На борту четыре угонщика.

8:42 В промежутке между 8:42 и 8:46 второй самолет, выполняющий рейс 175, захватывается террористами.

8:44 Стюардесса, которая находится на борту рейса 11, сообщает в Бостоне: "Что-то не так. Мы быстро снижаемся".

Диспетчеры просят описать, что она видит за окном. Стюардесса говорит:

Я вижу воду. Я вижу здания. Я вижу здания... Мы летим низко. Мы летим очень, очень низко. Мы летим слишком низко... О, боже!

Связь прерывается.

8:46 Спустя девять минут после того, как силы ПВО уведомлены, два истребителя готовы взлетать и направляться на перехват самолетов. Но, поскольку транспондер рейса 11 выключен, военные не знают координат захваченного борта. И они уже не успеют.

8:46 Первый самолет врезается в северную башню Всемирного торгового центра. Рейс 11 летал на скорости примерно 790 км/ч.

Самолет прошел между 93 и 99 этажами. Десятки тонн авиационного керосина создают огромный пожар.

Люди в панике бегут по лице, некоторые плачут.

8:49 Начинается первый репортаж CNN. Новости погоды и биржи прерывает прямое включение Нью-Йорка.

Американские зрители видят изображение в прямом эфире, как горит башня ТЦ.

Журналистка, озвучивающая трансляцию говорит, что причины случившегося неизвестны. Коллега ее дополняет, что в башню врезался самолет. Корреспондент, который выходит на связь, сообщает: врезавшийся самолет был небольшой, пассажирский, он выполнял коммерческий полет.

Американцам и мировой общественности становится известно о трагедии.

8:50 Террористы захватывают третий самолет - рейс 77.

8:52 Бортпроводник со второго самолета - рейс 175 - связывается с диспетчерами. Она сообщает о том, что самолет захвачен, оба пилота убиты.

8:53 Два истребителя взлетают авиабазы с "Отис". Их отправляют на воздушное патрулирование. Данных о том, что рейс 11 уже врезался в здание, у них нет.

8:55 В южной башне торгового центра, которая еще стоит, проходит оповещение: внутри безопасно, нужно вернуться на рабочие места. Некоторым из тех, кто проигнорировал это сообщение, впоследствии удастся спастись.

8:55 Президент Джордж Буш находится в начальной школе флоридского города Сарасота, где у него запланирован открытый урок. Ему сообщают в том, что небольшой двухмоторный самолет врезался в здание ВТЦ. Но Буш-младший решает не прерывать урок, на который он был приглашен.

9:03 Второй самолет на скорости 959 км/ч врезается в южную башню ВТЦ.

Борт пронизывает здание между 78 и 85 этажами. В отличие от первого самолета, он не застрял внутри, а прошел башню напрямую и упал в шести кварталах.

В это время уже несколько телекомпаний ведут прямой эфир. Трагедия случается на глазах у миллионов жителей США.

Из первой - северной башни - продолжается эвакуация. Офисные работники, которые находились ниже 93 этажа, смогли покинуть здание. Те, кто выше - погибли.

Не менее ста человек пытались выпрыгнуть из здания - они умирали при столкновении с землей.

Из второй - южной - башни начинается эвакуация тех, кто сидел ниже 78 этажа. Одна из лестниц остается не заблокированной. У людей, которые были ниже 85 этажа, был шанс спасись. Но они об этом не знали - вместо того, чтобы спускаться вниз, они стали подниматься на крышу.

Уже позже вышел документальный фильм о звонках людей из небоскребов (его полная версия - ниже). Во время попыток спастись они звонили своим близким и говорили самые важные слова. Без слез слушать это невозможно.

9:05 Джордж Буш начинает читать детям книгу. В это время сотрудник Белого дома прерывает его и сообщает на ухо: "Второй самолет врезался во вторую башню. Америка атакована".

Президент решает продолжить чтение и не покидает классную комнату. В Сети сохранился видеорепортаж о визите Буша. На кадрах видно, как именно это происходило.

9:08 Управление гражданской авиации США запрещает движение всех самолетов, которые должны лететь в воздушном пространстве Нью-Йорка.

9:15 За десять минут Секретная служба подготовила для Буша здание соседней школы. Президент покидает класс и идет туда. В кабинете телефоны, несколько телевизоров с прямыми эфирами и люди из руководства страны.

Буш совершает несколько телефонных звонков: вице-президенту Дику Чейни, губернатору штата Нью-Йорк Джорджу Патаки и директору ФБР Роберту Мюллеру.

9:17 Корреспондент CBS News Джим Стюарт указывает на Усаму бен Ладена (на фото) как на возможного подозреваемого в организации атаки на здания ВТЦ.

9:25 В ситуационной комнате Белого дома начинается видеоконференция с участием ЦРУ, ФБР, Госдепартамента, Департаментов юстиции и обороны, управления гражданской авиации.

9:26 Первое решение, принятое в комнате - запрет всех рейсов в США, независимо от маршрутов и пунктов назначения. Второе - военные базы в США получают приказ повысить уровень боевой готовности.

9:28 Террористы штурмуют кабину пилотов четвертого самолета, выполняющего рейс 93. Диспетчеры, которые находятся в Кливленде, слышат по радиосвязи: "Сидите на своих местах. У нас бомба".

9:29 Джордж Буш делает первое публичное заявление о террористической атаке перед учениками и учителями школы.

Он говорит, что наступило тяжелое время для США. Кратко пересказывает, что в ВТЦ врезались два самолета и погибли люди. Он предлагает почтить их память. Прощается и спешно уходит.

В это время Буш пока не понимает масштаба трагедии и не знает, что захвачены еще два самолета.

9:35 Третий самолет - рейс 77 - разворачивается и летит в сторону Вашингтона. Секретная служба эвакуирует из Белого дома вице-президента. Дика Чейни по подземному туннелю уводят в бункер.

9:37 Рейс 77 врезается не в Белый дом, а в западное крыло здания Пентагона, начинается пожар.

Эта часть здания находилась на ремонте, большинство кабинетов в нем не был заняты (что в итоге ляжет в основу конспирологических теорий о том, что военное ведомство было в курсе теракта, и, возможно к нему причастно).

В результате столкновения погибли все 64 человека на борту и 125 американцев в здании Пентагона.

9:45 Все воздушное пространство США закрыто.

Гражданским самолетам запрещено взлетать. Тем бортам, которые находятся в небе, приказано немедленно сесть в ближайшие аэропорты. Все международные рейсы, которые летели в Штаты, перенаправили в Канаду.

В результате в небе над США не было самолетов до 14 сентября. Полеты продолжали только военные и медицинские лайнеры.

9:57 На последнем - четвертом - самолете начинается бунт пассажиров. Некоторые мужчины решают, что нужно штурмовать захватчиков. Рейс 93 пока находится в небе.

9:57 Президент Буш покидает Сарасоту. Прежде чем выбрать направление движения, его борт кружит в небе около 40 минут.

9:59 Южная башня ВТЦ полностью разрушается через 55 минут после попадания в неё рейса 175.

Это наблюдает в прямом эфире уже весь мир (в Европе в это время около 17 часов вечера).

Нижний Манхэттен в пыли и дыму. Люди бегут в соседние здания для временного укрытия.

10:03 Рейс 93 упал в 129 км юго-восточнее Питтсбурга.

Позже стало известно, как именно погиб последний самолет. Пассажиры, получившие по мобильным телефонам информацию о других захваченных самолетах, поняли, что терять уже нечего и решили атаковать террористов.

Это подтверждается записью черного ящика, на которой слышно, что похитители принимают решение направить самолет в землю до того, как пассажиры взломали дверь пилотской кабины.

Комиссия 9/11 впоследствии предположила, что целью террористов рейса 93 было здание Капитолия или Белый дом.

10:13 Эвакуируются здания ООН в Нью-Йорке.

10:28 До основания разрушается северная башня ВТЦ.

Это происходит спустя 1 час 41 минуту после попадания в нее рейса 11. Никто из оказавшихся на верхних этажах, не выживает.

Разрушение второй башни также показано в прямом эфире.

10:35 Борт президента взял курс на авиабазу в Луизиане.

11:00 - 12:00 Авиакомпании подтверждают потери самолетов. В городах США массово закрывают аэропорты.

Продолжаются поиски выживших в завалах ВТЦ. В работах принимают участие полицейские, пожарные, добровольцы, родные тех, кто находится в башнях.

18:00 Последний самолет, следовавший в США, приземляется в аэропорту Ванкувера.

18:00 СМИ сообщают о взрывах в Кабуле и обстреле местного аэропорта.

18:54 Президент Буш прибыл в Белый дом.

20:30 Джордж Буш обращается к нации из Белого дома. Он назвал 11 сентября 2001 года одним самых мрачных дней в истории США.

"Эти акции массового убийства были призваны напугать наш народ, посеять хаос и деморализовать нас. Но этого не произошло, потому что мы сильны", - сказал он.

21:00 Президент собрал Совет национальной безопасности. Директор ЦРУ заявил, что Аль-Каида и талибы в Афганистане - по сути одно и то же.

23:30 Перед сном Буш сделал запись в своем дневнике:

Сегодня был Перл-Харбор XXI века… Мы думаем, что это Усама бен Ладен

Позже и сам террорист №1 возьмет на себя ответственность за массовую гибель людей. И скажет, что это месть американцам за их поддержку Израиля. Убьют Бен-Ладена только через десять лет - о чем отчитается президент Барак Обама.

Также лишь через десять лет - в 2011 году - выйдет итоговое расследование конгресса, что же произошло. Обвинят в теракте "Аль-Каиду" и бен Ладена - саудита, который воевал против СССР в Афганистане, а потом объявил "джихад" и Соединенным Штатам (полный перевод отчета на русский язык опубликован здесь).

Сейчас на месте башен-близнецов установлены монументы в виде фонтанов с именами погибших.

Памятник на месте башен-близнецов. Фото с сайта amny.com

Конец "большого похода". Последствия терактов 9/11

События в Нью-Йорке и Вашингтоне потрясли весь мир. И во-многом изменили привычную жизнь, а для кое-кого - и ход истории. В двух главных аспектах.

1. Во-первых, для самих США. На фоне терактов уже в октябре удалось принять так называемый "Патриотический акт" - закон, позволяющий спецслужбам вести тотальную слежку без решения суда или мотивированного подозрения.

Снимались правовые ограничения на мониторинг телефонных разговоров, электронной почты, медицинских карточек, банковских операций и даже проведение обысков в отсутствие подозреваемых.

"Патриотический акт" также ввел статус "вражеского боевика", что позволило США бессрочно и без предъявления обвинений удерживать в неволе подозреваемых в терроризме. Наступала эпоха тайных тюрем ЦРУ.

В 2006 году тот же президент Буш утверждает новый подобный закон - "Акт о военных комиссиях" - который вводит пытки против подозреваемых в терроризме. А также военные трибуналы для них же. Закон появился после того, как США впервые признали существование секретных тюрем.

Все это наращивание репрессивной машины и сворачивание прав и свобод - прямое следствие теракта 11 сентября. Которым власти воспользовались как поводом к закручиванию гаек. Без шокирующих кадров падения башен-близнецов американское общество и Конгресс ничего такого, конечно, не позволили бы.

2. Во-вторых, после 9/11 резко выросло военное присутствие США на Ближнем Востоке и Центральной Азии.

Меньше месяца прошло с момента терактов, а США уже 7 октября начали вторжение в Афганистан. Официально заявлялось, что это месть талибам, которые отказались выдавать Усаму Бен Ладена.

Но было понятно, что военную операцию готовили гораздо раньше - обычно это месяцы планирования. И ввели планы в действие, когда появился удобный повод - кошмар 11 сентября.

В 2003 году американцы вторглись в Ирак. США обвинили президента Саддама Хусейна в связях с "Аль-Каидой" - и тогда, пока сильно было еще эхо терактов 9/11 - это звучало как аргумент. Также Ирак обвинили разработке оружия массового поражения.

Обе претензии впоследствии оказались ложными, что признал, к примеру, и бывший премьер Британии Тони Блер.

Если Афганистан был действительно местом, где скрывался Бен Ладен, то иракская операция была по международным меркам настоящим беспределом. Многие американские журналисты писали тогда, что США начали "поход за нефтью" под предлогом борьбы с терроризмом.

Но в любом случае - именно с 11 сентября 2001 года начинается большое переформатирование исламского мира под воздействием американцев путем прямых военных интервенций. На которых "поднимают" огромные деньги частные компании, связанные с первыми лицами администрации Буша-младшего (например, корпорации Halliburton, которой управлял министр обороны Дик Чейни).

К некоему завершению этот процесс подходит лишь сегодня - с бегством США из Афганистана в августе 2021 года. И уменьшению контингента в Ираке и Сирии, которое началось еще раньше.

По сути "Большой поход против терроризма", начатый после 11 сентября 2001 года, закончился ровно через 20 лет. Причем в случае Афганистана - уверенной победой джихадистов.

Да и в Ираке американцам похвастаться нечем. После того, как он оказался фактически оккупированным США, там начался хаос, разгул террора и гражданская война. И со всем этим мощнейшая в мире армия Америки поделать ничего не могла.

Поэтому еще при Обаме из Ирака был выведен основной контингент американских войск, после чего контроль над страной перешел в руки шиитского большинства. Соответственно возросло и влияние на политику Ирака шиитского Ирана (одного из главных противников США в регионе).

Одновременно появился и захватил значительную часть страны террористический "халифат" ИГИЛ. С ним удалось справиться огромными усилиями для чего американцам вновь пришлось увеличивать свое военное присутствие в стране.

Но сейчас и оно сворачивается. И влияние Ирана на Ирак, наоборот, усиливается. То есть, фактически, многолетняя война и в Ираке привела к стратегическому поражению американцев.

И если после терактов 9/11 США вели себя как военная империя в зените славы - то сейчас, на фоне событий в Ираке и Афганистане, все более очевиден упадок этой империи. А также крах ее амбициозных планов по переустройству Ближнего Востока и Центральной Азии.

По сути, начатые Америкой войны не привели к достижению ни одной из изначальных целей, зато полностью дестабилизировали огромный регион, который погрузился в террор и многолетние кровавые войны.

Отчасти провал имперских амбиции 20-летней давности признает даже президент США, который в своей исторической речи после вывода войск из Афганистана сказал, что американцы больше не будут силой пытаться переустроить другие страны.

Вопросы к расследованию терактов

Последствия трагедии 9/11 - это часть истории сомнений, которые начали возникать после того, как первые страсти поутихли.

Зародилось сразу несколько версий, которые шли вразрез с официальной или же трактовали ее иначе, нежели принято.

Часть этих версий - конспирологические. Например, как американский документальный фильм 2006 года "Загадка 9/11", где утверждается, что башни-близнецы не могли рухнуть от самолетного тарана. И предполагают, что здания заминировали заранее.

Авторы фильма уверены, что температура в зданиях во время пожара была недостаточной для того, чтобы обрушить стальные конструкции башен. Также они говорят, что обрушения произошли очень быстро, "со скоростью свободного падения". Об этом свидетельствуют и пылевые облака, и взрывная волна, возникшая после обрушения.

Версию о взрывах, по мнению создателей фильма, подтверждает и то, что около тысячи тел жертв трагедии так и не были найдены, а на крышах близлежащих зданий были обнаружены сотни фрагментов костей. Удивляет и то обстоятельство, что 47-этажное здание ВТЦ № 7, в которое самолет не врезался, также обрушилось.

Еще раньше - в 2004 году - вышел другой нашумевший фильм "Фаренгейт 9/11", получивший "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

Это был резко критический выпад против Буша-младшего. Автор фильма, режиссер Майкл Мур утверждает, что клан Бушей был связан с исламскими радикалами на Ближнем Востоке и в Афганистане по нефтяному бизнесу. И даже якобы с самим Усамой бен Ладеном.

В фильме говорится, что сразу после атаки 11 сентября все 24 члена семьи Усамы бен Ладена, проживавшие в США, при содействии Белого дома свободно вылетели из страны - в то время, когда все рейсы на континенте были отменены. Правда, доказательств этому не приводится.

Впрочем, как доказательство фильм Мура вообще было рассматривать сложно. Документалка вышла в преддверии президентских выборов, и автор не скрывал, что его цель - сорвать переизбрание республиканца. Говорили также, что ленту профинансировали демократы, но сами они от нее отмежевывались.

Но были и другие вопросы, которые ставят официальную версию под сомнение. Так, например, в багаже одного из террористов Мухаммеда Атты, который по ошибке не погрузили на рейс, внезапно оказались документы, раскрывающие личности всех 19 террористов, а также планы терактов.

Редкая удача для спецслужб - но по той же причине многие в нее и не поверили. И предположили, что власти узнали имена террористов как-то иначе (или знали их заранее).

Также было известно, что все террористы приехали из Саудовской Аравии - страны, союзной США. Но удар возмездия никак это королевство не задел.

Также сомнения в том, что террористы действовали без ведома правительства США вызывают и последствия этих терактов - начало ряда войн на Ближнем Востоке. В которых были объективно заинтересованы правящие круги Вашингтона и раньше.

Мы уже говорили, что планы оккупации Афганистана появились явно раньше, чем произошла трагедия в Нью-Йорке.

Но были такие предложения и на экспертном уровне. За военное вторжение на восток, например, еще с конца 90-х "топил" близкий к неоконсерваторам центр "Новый американский век", который имел влияние в администрации Буша-младшего (к слову, один из его основателей Роберт Каган является мужем нынешней замгоссектетаря Виктории Нуланд).

Также очевидные преимущества получил американский ВПК и частные военные компании, который за годы войн, вызванных 9/11, "освоили" триллионы долларов. Начало этих кампаний совпало с "Большой приватизацией" в американском военном ведомстве - когда многие армейские задачи отдавались частным подрядчикам, которые неслыханно обогатились.

Все это вызывало разговоры о том, что теракты произошло не просто так - а очень вовремя. Но пока из разряда конспирологии эти догадки не вышли.