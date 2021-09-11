Через 20 лет после терактов 11 сентября в США, убивших почти три тысячи человек, мнения о причинах того ужаса разделены.

Как показало исследование Университета Чепмена в Калифорнии, больше половины американцев продолжают считать, что правительство не раскрыло всей правды о терактах.

Есть те, кто утверждает, что правительство США было замешано, а чиновники сознательно допустили нападения или даже участвовали в их планировании.

Сразу после атаки захвативших самолеты террористов и падения башен-близнецов Всемирного торгового центра в интернете появилась конспирологическая теория, которая оказалась весьма живучей и пользуется популярностью и поныне.

"Это только мне так кажется, или кто-то ещё понял, что не самолёты уничтожили Всемирный торговый центр", - написал некто Дэвид Росчек.

"Нет сомнений, самолёты нанесли зданиям огромный урон. Но посмотрите на записи - здания полностью уничтожены. Чтобы так подорвать здание, нужно разместить не так уж много взрывчатки в "правильных" местах. У кого-то был доступ в оба здания и много времени, чтобы сделать это. Жутковато. Осталось понять, зачем вообще нужны были самолёты", - описал свои подозрения Росчек.

Другие уверены, что все это неподтвержденные теории заговора, а теракты устроили исламисты, которые и по сей день угрожают безопасности во всем мире.

"Страна" спросила у американцев, что они думают о терактах 11 сентября спустя 20 лет и верят ли официальной версии.

Роберт Хельшер, сотрудник финансового холдинга

И тогда, и сейчас у меня подозрения на счет правдивости официальной версии. Сложно поверить, что в супердержаве, с самыми сильными в мире разведкой и армией (во всяком случае как это подается властями) группка террористов совершила настолько ужасное нападение с тысячами жертв. Захваты самолетов, атака на сердце Америки - все это кажется сценарием из какого-то голливудского фильма.

Брат моего одноклассника Джейкоба погиб во время той атаки, он находился в одной из башен-близнецов. Так вот мой товарищ до сих пор не добился раскрытия всех фактов того, что произошло. Через 20 лет он не может получить даже основную информацию от властей. Джейкоб писал запросы в ФБР и другие органы, ссылаясь на поправку о свободе информации, однако получает отписки, что информация спецслужб не всегда попадает под действие этого закона. Такое впечатление, говорит он, что от родственников жертв терактов, да и от всех американцев, что-то скрывают.

Ни он, ни я не сторонник теорий заговоров, которые уверяют, что в терактах могло быть замешано само правительство США (есть разные версии - от создания поводов для вторжения в Афганистан и Ирак и зарабатывания на этом миллиардов до списания огромных недостач Пентагона). Однако много чего не складывается в тех кошмарных событиях, остается масса открытых вопросов, что лишь усиливает подозрения.

Кэррол Доэрти, журналист

Нет сомнений в том, что это были теракты, организованные исламскими радикалами, которые хотели отомстить Америке за ее внешнюю политику на Ближнем Востоке, хотели испугать американцев. Не нужно искать черную кошку в темной комнате, сторонники конспирологии о якобы участии тогдашнего правительства Буша в подготовке терактов обычно это те, кто недоволен властями. Сейчас, через 20 лет, не чувствую себя безопаснее, угроза терроризма в США сохраняется, особенно после захвата талибами Афганистана.

К сожалению, Америка проиграла афганскую войну, печально, что два десятка лет и огромное количество денег были потрачены впустую, а 11 сентября, не дай Бог, может повториться вновь. Также уход США из Афганистана вызывает долгосрочные вопросы о внешней политике США и месте Америки в мире. В целом я против военных действий за границей - это и бесчисленные расходы, и жертвы, и риски эскалации, вместо этого нужно укреплять оборону дома.

Крейг Дегганс, преподаватель истории

Мне было 15 лет, когда произошли теракты. Я тогда не особо осознавал, что случилось. Для меня это было как ожившие кадры из фильма катастроф. Немного повзрослев, стал задаваться вопросами, что же это было, не врет ли нам правительство. В целом я настроен критически к любой власти. Полагаю, что США заигрались в роль мировых жандармов, лезли в дела других государства по всему миру. Особенно у Штатов голова закружилась после развала СССР, главного противника, и тогда почувствовали себя "хозяевами мира".

Но 11 сентября настала ужасная расплата за провальную внешнюю политику. По поводу самих терактов остается много не выясненного до конца, много тайн, что, естественно, порождает теории заговоров. Например, о рухнувшем рядом с башнями-близнецами третьем небоскребе, куда не врезались самолеты.

По официальной версии, оно рухнуло из-за пожара, но есть также другая, неофициальная, версия, что там могла быть заложена взрывчатка. Как, кстати и в сам Всемирный торговый центр, и сделать это мог кто-то из действующих внутри страны злоумешлыенников, а власти информацию об этом скрывают - так что, возможно, они и виноваты в трагедии (как вариант - нужно было оправдать вторжение в Афганистан, где на войне отмыли миллиарды).

Есть сомнения, что одними самолетами можно было снести эти глыбы. Кстати, еще факт - незадолго до теракта Всемирный торговый центр за три миллиардов долларов взял в аренду на 99 лет, то есть фактически купил, бизнесмен Ларри Сильверстайн. От страховых компаний и от государства он потом получил более 8 миллиардов. Кроме того, подозрительно, что часть разделов в официальном отчёте правительства США редактировалась годами, и какой-то информации по-прежнему не хватает.

Рейчел Сандерс, предприниматель

Сложно представить, что в США кто-то заранее знал о теракте и заложил взрывчатку, чтобы потом списать все на террористов. В причастность спецслужб к терактам не верю. Хотя многие американцы до конца не доверяют официальной версии, подозревают, что правительство им врет, и не только о терактах, а и о высадке на Луну, об убийстве Джона Кеннеди, о пришельцах.

Тем не менее я уверен, что за атакой на Америку стоял Усама бен Ладен и его "Аль-Каида". Теракт был организован этими силами зла. Другой вопрос, что теракты, как я считаю, можно было предотвратить. В голове до сих пор не укладывается, что группка исламистских фанатиков смогла атаковать самое сердце Америки. Чтобы развеять все сомнения и домыслы конспирологов, нужно заставить спецслужбы рассекретить документы о терактах 11 сентября.

Марианна Лукас, сотрудник инвестиционной компании

Думаю, корень произошедшего 11 сентября 2001 года в том, что часть американской элиты сама хотела дестабилизации мира, искала врага, чтобы в конечном счете прийти к войне. Есть много причин для сомнений и вопросов без ответов. Например, удивят, что после атак террористов США начали военную операцию в Афганистане, чтобы поймать бен Ладена, а в итоге поймали его через десять лет в Пакистане.

Никто не видел тела бен Ладена, которого якобы похоронили в океане. Слишком уж показательной была его поимка, а фотографии тела вызывают подозрения. Ну и главное - через 20 лет США фактически сбежали из Афганистана, а террористы никуда не делись. Просто кому-то на верхушке были выгодны и теракты, и эта война, на которой отмыли триллионы. Это позор для США. И главное - мир не стал безопаснее.