Представитель движения "Талибан" Сайед Зекрулла Хашими заявил, что женщины не займут ни одной должности в новом правительстве Афганистана, поскольку задача женщин заключается в том, чтобы рожать детей и давать им образование, передает телеканал Tolo News.

"Нет необходимости в том, чтобы женщины состояли в кабинете (министров). Женщины Афганистана дают жизнь народу Афганистана, обучают исламской этике. Женщина не может выполнять работу в министерстве",- заявил Хашими.

Он сообщил, что работа в правительстве является для женщины непосильной.

"Вы пытаетесь взвалить на ее шею то, что она не может нести", - отметил Хашими.

Представитель "Талибана" даже усмотрел в идее предоставить женщине работу в правительстве связь с проституцией.

"За последние 20 лет, что бы ни говорили об этом СМИ, США и их марионеточное правительство, разве это не представляло собой ни что иное, как проституцию на рабочем месте?" - заявил Хашими.

Напомним, талибы обязали учащихся женщин носить никабы и избегать контакта со студентами-мужчинами.

Также сообщалось, что талибы в Кабуле слезоточивым газом разогнали протестный марш женщин, есть жертва.