Движение "Талибан", которое в прошлом месяце захватило власть в Афганистане, призывает представителей мужского пола продолжить образовательный процесс, однако девочкам запретили посещать школу.

Об этом сообщает CNN.

Впрочем, сами талибы опровергли сообщение в прессе про запрет девочкам посещать школы. Талибы обратились исключительно к мальчикам с 6 по 12 учебные классы и сказали им вернуться за парты.

Однако, данное объявление не касалось учениц Афганистана. Представитель "Талибана" Забиулла Муджахед в интервью для CNN объяснил, что для учениц 6-12 классов для начала нужно создать безопасную транспортную систему, а уже после позволять им учиться.

"Есть определенные правила во время их занятий, которые должны соблюдаться, чтобы они могли быть в целости и сохранности. Женщинам разрешается продолжать учебу в других возрастных группах. У нас есть девочки в университетах, которые продолжают свое образование как в частных, так и в государственных университетах, но с 6 по 12 класс мы в настоящее время пытаемся предоставить им шанс продолжить обучение", — сказал Муджахед.

В то же время в Афганистане опасаются, что "Талибан" установит запреты, которые были в годы прошлого их правления. С 1996 по 2001 женщинам не разрешалось работать и учиться.

Напомним, представители движения "Талибан" в Кабуле не пустили на работу сотрудниц женского пола Министерства по делам женщин. При этом сотрудникам-мужчинам боевики разрешили войти в здание ведомства.

Позже в Афганистане упразднили министерство по делам женщин. На его базе создали министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков.