Талибы впервые с момента формирования нового афганского правительства провели встречи с международными делегациями. Глава МИД Афганистана Маулви Амир Хан Моттаки встретился сначала с послом КНР Ван Ю, а потом с послом Пакистана Мансуром Ахмад Ханом.

Об этом спикер афганского МИД Мохаммад Найем сообщил в Twitter.

С китайским послом Маулви Амир Хан Моттаки обсудили дальнейшее сотрудничество. По данным афганского МИД, Ван Ю поздравил новое правительство страны и заявил о планах Пекина и дальше поддерживать гуманитарные, экономические и политические связи с Кабулом. Кроме того, сообщается, что Китай передаст Афганистану 3,3 млн вакцин от коронавируса, а также гуманитарную помощь.

На встрече с послом Пакистана Мансуром Ахмад Ханом обсуждалось передвижение людей между Спин Болдаком (КПП на границе с Пакистаном) и Чаманом (город в Пакистане).

Напомним, "Страна" писала о том, что Талибы подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле в день годовщины терактов 11 сентября. Так они знаменовали первый день работы нового правительства Афганистана.

Также мы сообщали, что во Франции обвинили талибов в невыполнении своих обещаний и отказываются признавать их правительство.