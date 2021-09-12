Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил боевиков движения "Талибан" в невыполнении обещаний, которые те дали после прихода к власти.

Слова французского высокопоставленного чиновника приводит агентство "Интерфакс".

"Они говорили, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно уехать, говорили об инклюзивном и представительном правительстве, но они лгут", - считает министр.

При этом официальный Париж, по словам Ле Дриан, отказывается признавать новое правительство Афганистана, сформированное талибами.

"Мы хотим действий со стороны "Талибана". Им понадобится некоторая экономическая передышка и международные отношения. Это их дело", - добавил он.

Напомним, "Страна" писала о том, что талибы пригласили представителей шести стран на инаугурацию нового правительства Афганистана. В их число вошли Иран, КНР, Пакистан, РФ, Турция, Катар.

Также мы писали о том, что изначально талибы обещали допустить на работу в новом правительстве женщин, однако в итоге в кабинет министров они не попали. А представитель движения "Талибан" Сайед Зекрулла Хашими заявил, что они не получат там ни одного места. Он также сравнил работу дам в правительстве с проституцией.