Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer американской разработки с крылом изменяемой стреловидности будут оснащать гиперзвуковыми ракетами.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей Boeing - компании-разработчика самолета.

Выступая в комитете по военным делам в торговой палате техасского города Абилин, менеджер программы разработок бомбардировщиков компании Boeing Роберт Гасс анонсировал начало испытаний в сентябре 2022 года. К этому времени должны завершиться разработки.

По словам Гасса, который ранее был заместителем командующего 8-й воздушной армией ВВС США, B-1B намерены оснащать гиперзвуковыми ракетами как с планирующим блоком, так и с блоком с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

Другой представитель компании Boeing Дэн Рудер заявил, что для оснащения B-1B гиперзвуковыми ракетами разрабатывается специальная внешняя подвеска. С помощью нее бомбардировщик сможет нести две гиперзвуковые ракеты под фюзеляжем. Самая большая ракета будет весить 2,2 тонны и иметь длину 6 метров, поэтому для ее транспортировки нужен тяжелый бомбардировщик. Скорость таких ракет может достигать 20 Маха (22,5 тысяч километров в час).

Как писала "Страна", буквально на днях США провели испытания гиперзвуковой ракеты HAWC.

А летом мы сообщали о том, что испытания американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A завершились неудачей.