В Соединенных Штатах Америки Управление перспективных исследовательских программ (DARPA) совместно с ВВС США успешно завершили испытания гиперзвуковой ракеты HAWC, скорость которой в пять раз превышает скорость звука.

Об этом сообщает пресс-служба DARPA.

"DARPA в партнерстве с ВВС США на прошлой неделе завершило летные испытания своей концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC). Ракета, построенная Raytheon Technologies, была выпущена с самолета за несколько секунд до того, как заработал ее прямоточный воздушно-реактивный двигатель Northrop Grumman (сверхзвуковой ПВРД - Ред.)", - сказано в сообщении.

Кроме того, в DARPA рассказали, что HAWC лучше всего работает в богатой кислородом атмосфере, где скорость и маневренность затрудняют своевременное обнаружение. Так она может поражать цели быстрее, чем дозвуковые ракеты.

"Испытания в свободном полете HAWC были успешной демонстрацией возможностей, которые сделают гиперзвуковые крылатые ракеты высокоэффективным инструментом для наших ВВС", - заявил руководитель программы HAWC в отделе тактических технологий DARPA Эндрю Нойдлер.

Ранее США успешно провели испытания баллистической ракеты Trident II.

Также сообщалось, что в России остановили разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну.