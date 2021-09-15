В России перестали разрабатывать сверхтяжелую ракету, на которой, в числе прочего, хотели организовывать полеты на Луну. Это произошло на стадии техпроектирования. Впрочем, не исключается, что со временем работы будут разморожены и возобновлены.

Об этом со ссылкой на генерального директора центра "Прогресс" Дмитрия Баранова сообщает "РИА Новости".

Проект ракеты "Енисей" должны пересмотреть, по данным гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рагозина, которые он озвучил еще в конце прошлого года. Речь идет об использовании при проектировке более современных технологий, к примеру, применении в качестве топлива метана.

В свою очередь, в Российской академии наук в начале этого года посовещались и решили, что создание такой ракеты лучше отложить. После этого в ракетно-космическом центре заявили о приостановке работ из-за коррекции внешнего вида ракеты. А в сентябре 2021-го выяснилось, что теперь работы полностью остановлены на этапе техпроектирования. Ранее предполагалось, что эта стадия завершится в октябре текущего года.

Напомним, в НАСА отложили высадку на Луну в 2024 году, потому что не готовы скафандры.

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