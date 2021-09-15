Запуск произошел 15 сентября. Фото: Flickr

Официальный Токио сообщил о пуске двух ракет с территории Северной Кореи. Информацию подтвердили и в генштабе Южной Кореи. 

Об этом сообщает Kyodo.

По данным Службы безопасности Японии, с территории КНДР 15 сентября запустили две ракеты. Первый пуск осуществили приблизительно в 12:38 (06:38 по киевскому времени), второй - в 12:43 (06:43 по киевскому времени). Вероятно, обе ракеты являются баллистическими. 

Обе они приземлились за пределами исключительной экономической зоны Японии. Где именно это произошло - пока неизвестно. Сейчас сведения об инциденте собирает японское Минобоороны. 

В связи с пуском Северной Кореей ракет глава японского правительства Есихидэ Суга распорядился собрать Совбез и готовиться к непредвиденным ситуациям. По словам премьера, такие действия со стороны КНДР угрожают не только Японии, но и всему миру. 

Напомним, в октябре два года назад Северная Корея запустила с подлодки ракету нового типа. Речь шла о новейшем оружии - баллистической ракете Pukguksong-3. 

Также мы писали о том, что в марте текущего года в Японии также экстренно собирали Совбез после запуска баллистических ракет из КНДР

 

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