Официальный Токио сообщил о пуске двух ракет с территории Северной Кореи. Информацию подтвердили и в генштабе Южной Кореи.

Об этом сообщает Kyodo.

По данным Службы безопасности Японии, с территории КНДР 15 сентября запустили две ракеты. Первый пуск осуществили приблизительно в 12:38 (06:38 по киевскому времени), второй - в 12:43 (06:43 по киевскому времени). Вероятно, обе ракеты являются баллистическими.

Обе они приземлились за пределами исключительной экономической зоны Японии. Где именно это произошло - пока неизвестно. Сейчас сведения об инциденте собирает японское Минобоороны.

В связи с пуском Северной Кореей ракет глава японского правительства Есихидэ Суга распорядился собрать Совбез и готовиться к непредвиденным ситуациям. По словам премьера, такие действия со стороны КНДР угрожают не только Японии, но и всему миру.

Напомним, в октябре два года назад Северная Корея запустила с подлодки ракету нового типа. Речь шла о новейшем оружии - баллистической ракете Pukguksong-3.

Также мы писали о том, что в марте текущего года в Японии также экстренно собирали Совбез после запуска баллистических ракет из КНДР.