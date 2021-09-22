Сегодня утром, 22 сентября, в Узбекистане произошло авиационное ЧП. В аэропорту столицы страны, Ташкенте, запросил экстренную посадку лайнер авиакомпании "British Аirways", который совершал рейс из Пакистана в Великобританию. Причиной срочной посадки стала смерть одной из пассажирок на борту гражданского самолета.

Об этом передает агентство РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в аэропорту Ташкента.

"Да, лайнер Boeing-777 авиакомпании "British Аirways" совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за смерти пассажирки. Самолет летел в Лондон из Исламабада. Предварительная причина смерти женщины - остановка сердца", - рассказал источник.

Однако он не смог назвать гражданство или же подданство скончавшейся пассажирки.

В настоящее время все пассажиры рейса находятся в одном из терминалов аэропорта Ташкента имени Ислама Каримова и ожидают посадки на борт и продолжения рейса.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в аэропорту Минска произошел серьезный инцидент. Там из-за угрозы взрыва тщательно досматрели пассажиров и лайнер немецкой авиакомпании "Люфтганза".

Также мы рассказывали, что малышке, которая родилась на самолете во время срочной эвакуации ее родителей из Кабула, дали имя в честь лайнера.