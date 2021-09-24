В России, на Камчатке, где летом разбился пассажирский самолет, потерпел крушение вертолет Ка-27 принадлежащий ФСБ. В результате трагедии, все кто находился на борту, погибли.

Об этом со ссылкой на свой источник сообщает "Интерфакс" в пятницу, 24 сентября.

Геликоптер разбился вечером 23 сентября на южном склоне горы Острая. Перед этим с вертолетом пропала связь, а через некоторое время спасатели обнаружили обломки Ка-27. На борту находились от трех до пяти человек.

По словам собеседника агентства, спасатели облетели места крушения, однако не обнаружили там выживших.

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

Напомним, днем ранее в Хабаровском крае пропал с радаров военный самолет Ан-26. На борту авиалайнера находились шесть человек. Позже стало известно, что российский самолет потерпел крушение в Большехехцирском заповеднике. Экипаж Ан-26, по предварительным данным, все погибли.

Также мы писали, что в России потерпел крушение пропавший под Томском самолет. При этом 19 пассажиров, которые были на борту, выжили.