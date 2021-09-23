Экипаж военного самолета Ан-26, который пропал с радаров и потерпел крушение в России, в Хабаровском крае, по предварительным данным, не выжил.

Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает TACC утром в четверг, 23 сентября.

По его словам, по тем данным, что имеются на данным момент, все, кто находился на борту самолета, погибли.

Напомним, военный самолет Ан-26 пропал с радаров 22 сентября. Известно, что на борту самолета находились шесть человек.

Позже стало известно, что российский самолет потерпел крушение в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском. Пропажу Ан-26 будут расследовать по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место направлены поисковые службы и вертолет.

Утром 23 сентября обломки самолета обнаружили в районе поселка Корфовский.

Как сообщали СМИ, пропавший Ан-26 находился в эксплуатации с августа 1979 года, "использовался исключительно на Дальнем Востоке". На протяжении последних 15 лет он эксплуатируется в качестве воздушной лаборатории ЗАО "Летные проверки и системы".

Также мы писали о крушении в России Ан-26 в июле, когда погибли 28 человек.