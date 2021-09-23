Вчера, 22 сентября, в России произошла очередная авиакатастрофа. Здесь, в сибирской тайге пропал самолет Ан-26, на борту которого находилось шесть человек. И вот, сегодня утром 23 сентября, его обломки были обнаружены в труднодоступном месте, в районе поселка Корфовский.

Об этом передает агентство ТАСС.



"Обломки обнаружены в месте, где ведутся поиски", - сказал источник в экстренных службах.

Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье" подтвердила информацию об обнаружении обломков Ан-26.

"Нашли место крушения самолета, - сообщили в "Заповедном Приамурье". - Оно в районе поселка Корфовский. Ан-26 разбился в заповеднике Большехехцирский, у подножия горы в районе Корфовского, в 3 км от дороги".

В настоящее время решаются вопросы выезда на место. Самолет обнаружили при облете с вертолета МЧС, на борту находились сотрудники дирекции заповедников.

Большехехцирский заказник расположен в 15-20 км южнее Хабаровска в пределах хребта Большой Хехцир. Его площадь - 45 тыс. га. В администрации Корфовского поселения, что в 12 км южнее Хабаровска в лощине между хребтами Большой Хехцир и Малый Хехцир, ТАСС пояснили, что в случае необходимости готовы мобилизовать волонтеров и предоставить необходимую технику. Сотрудники администрации также опросили население в попытке найти очевидцев ЧП, но таких не оказалось.