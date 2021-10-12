В Харьковской области 73-летняя женщина скончалась от отравления дикорастущими грибами, которые она собирала сама и была уверена в том, что это рядовка.

Пенсионерка отварила грибы, затем обжарила и съела, а спустя шесть часов у нее появились первые симптомы отравления (тошнота, рвота, общая слабость, диспепсические расстройства).

Об этом сообщается на сайте Харьковского областного лабораторного центра.

"Пострадавшая была госпитализирована в КНП ХОР "Областная клиническая больница", где на пятые сутки умерла", - говорится в сообщении.

Всего за последнюю неделю в Харьковской области зарегистрировано два случая отравления дикорастущими грибами. По состоянию на 12 октября в областной клинической больнице в тяжелом состоянии находится еще один человек - житель Чугуевского района, который отравился зеленушками.

Всего с начала грибного сезона в Харьковской области в результате употребления дикорастущих грибов пострадали семь человек, в том числе ребенок подросткового возраста.

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