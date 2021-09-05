Украинцы из приграничных районов Ровенской области смогут в упрощенном режиме попасть в Беларусь, если их целью является тихая охота - сбор ягод и грибов. Об этом сообщило подразделение Госпогранслужбы Украины "Северная граница".

"В соответствии с двусторонними договоренностями между Госпогранслужбой Украины и Госпогранкомитетом Белоруссии с 6 сентября граждане Украины, жители приграничных населенных пунктов Ровенской области, смогут пересекать белорусско-украинскую границу для сбора диких ягод и грибов", - рассказали в пресс-службе.

Также пограничники уточнили, что упрощенный режим пропуска на территорию белорусского заказника "Ольманськие болота" продлится до 15 ноября. Переход границы для грибников будет открыт каждый день с 06:00 до 20:00.

Упрощенная система перехода границы будет действовать на пунктах пропуска "Познань", "Березовое" и "Дроздынь". Правда, покинуть пределы страны можно будет либо пешком, либо на велосипеде.

Ранее "Страна" в материале "Пусть Зеленский мирится" рассказывала, как закрытие кордона с Беларусью может вызвать "ягодный бунт" на границе Украины.

Напомним, в середине сентября текущего года в Литве начнутся работы по строительству заграждения на границе с Беларусью. Строительство заграждения будет происходить в два этапа. Всего заграждением планируется защитить около 500 км границы.