Во Дворце независимости Беларуси появилась картина изображающая вооруженных президента Лукашенко с сыном. Такое известное фото сделали в ходе разгара акций протеста в Минске, передает "БелТА".

"Вы фактически первые, кто видит этот экспонат. Картину нарисовала без какого-либо заказа по собственному велению души дочка одного из сотрудников Службы безопасности президента", - заявила секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Художница рассказала, что около полугода работала над картиной, которую в итоге решила преподнести Лукашенко как подарок.

Картина Лукашенко с сыном в минском Дворце независимости. Фото: БелТА

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко жестко раскритиковал футболистов страны, а общую ситуацию с этим видом спорта назвал "убожеством". Такое мнение он высказал во время открытия детско-юношеского футбольного центра. При это он рассказал, что имеет ввиду не только национальную сборную.

Также "Страна" приводила слова Лукашенко, сказанные во время поездки на ГОК "Беларуськалий". Тогда он сказал, что гражданам лучше майнить криптовалюту, поскольку за границей их никто не ждет.