Практически все собранные за последние шесть лет в Германии грибы все ещё имеют повышенную концентрацию радионуклидов, которые они получили 35 лет назад во время Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное министерство безопасности потребителей и продовольствия Германии.

Сразу 95% образцов дикорастущих грибов, собранных в Германии за последние шесть лет имеют радиоактивный след взрыва на ЧАЭС 26 апреля 1986 года.

Особенно много грибов с повышенной концентрацией радиоактивных изотопов цезия-137 и цезия-134 нашли в южных регионах Германии, но ни один из 74 проверенных образцов не превысил установленный законом предел в 600 беккерелей радиации на килограмм.

Специалисты министерства считают, что радиоактивный материал так долго задерживается в лесах, потому что их экосистемы эффективно перерабатывают питательные вещества. Это значит, что дикие грибы, которые растут в этих лесах, будут со следами загрязнения гораздо дольше, чем другие организмы.

Ранее "Страна" сообщала, что эколог назвал неожиданные места Украины, зараженные радиацией из Чернобыля, а также о том, как из Чернобыля пытались вынести 300 кг лесных ягод и 20 кг радиоактивных грибов.