В Чернобыльском заповеднике показали обитателей зоны отчуждения, которые наслаждаются последним летним теплом
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали млекопитающих и пернатых, которые наслаждаются последним летним теплом.
Снимки появились в Фейсбуке организации.
На одном из них красуется серый волк.
В Полесье он встречается всюду. В ночное время - практически на всей территории, включая сельхозполя и окрестности населенных пунктов. Днем хищник появляется в основном на лесных и болотных территориях.
Еще один хищник заповедника, только пернатый, - ястреб-тетеревятник. Это самый крупный вид из рода ястребиных, типичный лесной житель.
Ястреб-тетеревятник - искусный охотник. В способности маневрировать, делать невероятные пируэты, грудью проламывать гущу тростника или тонких веток ему нет равных. Короткие крылья дают ястребу возможность легко пролетать между деревьями и ветками, а длинный хвост обеспечивает хорошую маневренность.
В зону отчуждения иногда захаживают обитатели белорусского Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - зубры.
Есть планы восстановить популяцию этого дикого быка и на территории Чернобыльского заповедника.
Зубр, или европейский бизон, - крупнейшее наземное животное Европы. Зубры держатся стадами в 10-20 особей.
Благородные олени картинно прохаживаются по заповеднику, который уже начинает окрашиваться в осенние цвета.
Ранее "Страна" показывала фото редкого дятла, которого можно встретить в зоне отчуждения ЧАЭС.
Также мы публиковали снимки деревенской ласточки, сделанные сотрудниками заповедника.