В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали млекопитающих и пернатых, которые наслаждаются последним летним теплом.

Снимки появились в Фейсбуке организации.

На одном из них красуется серый волк.

В Полесье он встречается всюду. В ночное время - практически на всей территории, включая сельхозполя и окрестности населенных пунктов. Днем хищник появляется в основном на лесных и болотных территориях.

Еще один хищник заповедника, только пернатый, - ястреб-тетеревятник. Это самый крупный вид из рода ястребиных, типичный лесной житель.

Ястреб-тетеревятник - искусный охотник. В способности маневрировать, делать невероятные пируэты, грудью проламывать гущу тростника или тонких веток ему нет равных. Короткие крылья дают ястребу возможность легко пролетать между деревьями и ветками, а длинный хвост обеспечивает хорошую маневренность.

В зону отчуждения иногда захаживают обитатели белорусского Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - зубры.

Есть планы восстановить популяцию этого дикого быка и на территории Чернобыльского заповедника.

Зубр, или европейский бизон, - крупнейшее наземное животное Европы. Зубры держатся стадами в 10-20 особей.

Благородные олени картинно прохаживаются по заповеднику, который уже начинает окрашиваться в осенние цвета.

Ранее "Страна" показывала фото редкого дятла, которого можно встретить в зоне отчуждения ЧАЭС.

Также мы публиковали снимки деревенской ласточки, сделанные сотрудниками заповедника.