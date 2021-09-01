Представители Чернобыльского заповедника рассказали об одном из немногочисленных видов птиц для этого места - деревенской ласточке.

Об этом сообщает пресс-служба заповедника на своей странице в Facebook.

"Деревенская ласточка на территории Чернобыльского заповедника не является многочисленным птицей. Первые пернатые появляются здесь весной, во второй половине марта", - рассказывают эксперты.

В заповеднике говорят, что ремонт старых и строительство новых гнезд занимает некоторое время, после чего самки начинают откладывание яиц.

Птицы селятся в старых зданиях коровников, под некоторыми мостами. В самом Чернобыле они предпочитают селится в цехах некоторых предприятий.

"Некоторые пары гнездятся дважды в год. В таком случае родители докармливают птенцов в августе. Улетать в теплые края первые ласточки начинают в начале августа. И уже в середине сентября эти птицы на заповедной территории встречаются очень редко", - добавили в Чернобыльском заповеднике.

Скриншот: facebook.com/zapovidnyk2018

Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике показали хищника, который не любит фотографироваться.

Также напомним, что в Чернобыльском заповеднике показали фото одной из самых талантливых пернатых певиц.