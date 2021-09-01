В фотообъектив ученого Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника попал подросток рябчика. Его удалось снять после того, как он в испуге вспорхнул на ветку после песчаной ванны.

Птице посвящен пост в Фейсбуке организации.

Как рассказали в пресс-службе заповедника, выводок рябчиков весело барахтался в песке, когда появился специалист-наблюдатель. Птицы почуяли его и разлетелись в разные стороны, но один цыпленок все-таки попал в кадр.

Судя по его размерам, это уже изрядно подросший птенец.

Рябчик - весьма распространенный вид, который встречается в лесной и таежной зоне всей Евразии. Эта птица - самый мелкий представитель группы тетеревиных.

Свое название, как не трудно догадаться. он получил за пестрое, "рябое" оперение. Причем его перья создают странную оптическую иллюзию: рябым птица кажется издалека, а с небольшого расстояния выглядит однотонным, серо-рыжеватым. В отличие от других тетеревиных, самцы и самки по цвету почти не отличаются.

Рябчики создают пары на всю жизнь и не совершают дальних миграций.

Взрослые особи предпочитают растительную пищу, хотя не брезгуют и животным белком. А вот птенцы кормятся в основном насекомыми.

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