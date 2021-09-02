В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали, что для оленей зоны отчуждения ЧАЭС сейчас наступили самые благодатные и комфортные деньки. Это объясняется тем, что спала жара, исчезли кровососы, а корма вокруг вдоволь.

Пост на эту тему появился в Фейсбуке организации 2 сентября.

Как отметили сотрудники заповедника, после дождей и похолодания олени стали отдыхать на открытых, освещенных солнцем участках.

Сравнительно небольшие размеры желудка заставляют этих животных часто чередовать выпас с отдыхом, срыгиванием и пережевыванием пищи. А из-за снижения температуры копытные стали активнее питаться.

Одним из осенних лакомств оленей являются яблоки. В этом году их урожай весьма хорош. Яблок так много, что олени не в состоянии съесть их все. А диких кабанов, которые очень любят лакомиться фруктами, почти нет. Поэтому много яблок портится, перегнивает или становится кормом для других, более мелких, животных заповедника.

А травоядные, перекусив сочными яблоками, идут обедать вереском, злаками и другими травами.

Ранее "Страна" рассказывала, как и где олени добывают минеральные вещества в зоне отчуждения ЧАЭС.

Мы также показывали летние фото благородных оленей из заповедника.