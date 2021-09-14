В Украине участились отравления дикорастущими грибами. Только в августе зафиксировали 11 случаев, в которых пострадали 17 взрослых и двое детей, а за первых 10 дней осени выявлено уже 12 случаев.

Самое массовое отравление произошло в Винницкой области, где пострадали семь человек, в том числе пятеро детей, двое из них умерли.

Медики напоминаем правила сбора и употребления грибов:

лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, которые выращивают искусственно, должным образом контролируют и продают в торговой сети;

не покупайте грибы на стихийных рынках;

внимательно осматривайте грибы, обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки

собирайте только хорошо знакомые вам грибы, при малейшем сомнении сразу выбросьте гриб - не оставляйте его рядом с другими;

не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми;

не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий, ведь грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы;

не собирайте грибы при засушливой погоде, потому что в это время гриб пересыхает - отдает воду и увеличивает концентрацию токсинов

НЕ пробуйте сырые грибы;

дома еще раз тщательно проверьте грибы - все сомнительные надо выбросить;

готовьте грибы в течение первых суток после сбора;

варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин;

храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Употреблять грибы не рекомендуется беременным, кормящим грудью, и пожилым людям. Не стоит кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы смогут в упрощенном порядке попасть в Беларусь на сбор грибов.

Также мы сообщали, что эвакуированный из Афганистана мальчик умер от отравления грибами в Польше.