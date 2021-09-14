Медики напомнили правила сбора грибов. Фото: pixabay.com

В Украине участились отравления дикорастущими грибами. Только в августе зафиксировали 11 случаев, в которых пострадали 17 взрослых и двое детей, а за первых 10 дней осени выявлено уже 12 случаев. 

Самое массовое отравление произошло в Винницкой области, где пострадали семь человек, в том числе пятеро детей, двое из них умерли. 

Медики напоминаем правила сбора и употребления грибов:

  • лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, которые выращивают искусственно, должным образом контролируют и продают в торговой сети;
  • не покупайте грибы на стихийных рынках;
  • внимательно осматривайте грибы, обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки
  • собирайте только хорошо знакомые вам грибы, при малейшем сомнении сразу выбросьте гриб - не оставляйте его рядом с другими;
  • не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми;
  • не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий, ведь грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы;
  • не собирайте грибы при засушливой погоде, потому что в это время гриб пересыхает - отдает воду и увеличивает концентрацию токсинов
  • НЕ пробуйте сырые грибы;
  • дома еще раз тщательно проверьте грибы - все сомнительные надо выбросить;
  • готовьте грибы в течение первых суток после сбора;
  • варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин;
  • храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Употреблять грибы не рекомендуется беременным, кормящим грудью, и пожилым людям. Не стоит кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы смогут в упрощенном порядке попасть в Беларусь на сбор грибов.

Также мы сообщали, что эвакуированный из Афганистана мальчик умер от отравления грибами в Польше.

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