В Винницкой области патрульная полиция спасла пятерых грибников, которые слишком далеко зашли в лес, увлекшись тихой охотой.

Об этом рассказывает сюжет ТСН.

Двое мужчин и три женщины оставили свою машину на поляне и принялись собирать грибы. Но так увлеклись этим занятием, что потеряли тропу. В итоге они оказались в самой гуще, которую местные жители называют Темным лесом.

Когда начало смеркаться, заблудившиеся позвонили в полицию и попросили о помощи. Патрульные нашли машину грибников, и, удерживая с ними связь по телефону, начали поиски. При этом они включили громкоговоритель и сирену.

На след компании удалось выйти только через два часа. Грибники услышали звуки сирены и пошли на них. Оказалось, что от своего авто они отдалились на 10 километров.

Люди отделались легким испугом и переохлаждением. Но также успели насобирать несколько ведер лисичек и опят.

Истории с потерявшимися грибниками не всегда заканчиваются благополучно. Так, в 2017 году молодой грибник насмерть замерз в лесу подо Львовом.

А годом ранее аналогичная история произошла в Сумской области. Там от переохлаждения во время тихой охоты скончался пожилой мужчина.