В самом начале отопительного сезона в Украине складывается непонятная ситуация с тарифами на отопление и горячую воду для населения.

С одной стороны, их вроде бы не повышают. И центральная власть, и на местах заявляют - людям платить больше не придется - все тарифы остаются на уровне прошлого года.

Но параллельно во многих городах повышают тарифы - как для бюджетников и бизнеса, так и для населения.

Мы уже писали, что в Киеве повысили ценники на тепло для бюджетников и "других потребителей", то есть, предприятий и компаний.

И вот новое решение - КГГА утвердила новые тарифы на тепло для населения, повысив их на 47,7%, до 2381 гривны за гигакалорию.

Правда, тут же КГГА вышла с комментарием, заверив, что в нынешнем отопительном сезоне тарифы для населения останутся на прежнем уровне, то есть, 1654, 41 гривна за гигакалонию с НДС.

Тут сразу возникает вопрос - зачем тогда повысили тарифы, если действовать они не будут?

По такому же пути пошли в других городах.

Как рассказали нам в "Полтаватеплоэнерго", буквально вчера на сессии облсовета им согласовали новые тарифы - для бюджетников они увеличены на два раза, для коммерческих клиентов - втрое, для населения - на 46,9%. Но для населения новый ценник применять не будут до окончания нынешнего отопительного сезона.

Глава староконстантиновского КП "Тепловик" (Хмельницкая область) Александр Душенко рассказал нам, что в их городе тариф на тепло для населения повысили с 1746 до 2720 гривен за гигакалорию. В соседней Славуте - тоже одобрен рост тарифа с 2,2 тысяч до 2,72 тысяч.

В Николаеве также рост тарифов - стоимость гигакалории тепла для населения повысили с 1999 до 2625 гривен.

"Проекты о повышении тарифов для населения есть в Черкассах, Павлограде, Прилуках и других городах", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

То есть, под новый отопительный сезон местные власти массово кинулись повышать тарифы, и при этом божатся, что людям не придется платить по новому ценнику - платежки останутся на уровне прошлого года.

"Мэры массово подстраховываются. Они не верят обещаниям властей о компенсациях. Поэтому приводят тарифы к экономически обоснованному уровню. Но вторым пунктом решения пишут, что новые тарифы не применяются до особого распоряжения. Все бояться применять новые ценники, потому что, кто первый повысит тариф, тому тут же устроят показательную порку. Но, если компенсаций из бюджета не будет, в любой момент можно принять «особое распоряжение» и запустить уже принятые повышенные тарифы. То есть, дать гарантию людям, что тарифы это зимой точно не вырастут на данный момент не может дать никто", — говорит нам Душенко.

Разбирались, что за игру с тарифами затеяли горда, и придут ли людям повышенные платежки.

"Повышаем, но не повышаем"

Мы уже писали, как решали тарифный вопрос в Киеве для бизнеса и бюджетников. Стоимость гигакалории, по решению КГГА, повысили с 1654 гривен до 2876 гривен.

Население в этом решении Киевской госадминистрации не упоминалось. Но по нему вдогонку приняли новое решение.

Согласно ему, тариф на услугу по поставке тепловой энергии для "Киевтеплоэнерго" повысили на 47,7% - до 2381,54 гривен за гигакалорию. Тариф на поставку горячей воды для коммунального предприятия установлен на уровне 97,89 гривен за куб, это меньше чем сейчас (99,79 гривен за куб). Но с окончанием отопительного сезона он вырастет до 119,83 гривен за куб.

Правда, тут же КГГА вышла с пояснениями - в нынешнем отопительном сезоне тариф на отопление для населения повышаться не будет. Люди станут платить по старой ставке - 1654,41 гривен за гигакалорию. "Несмотря на увеличение затрат предприятия из-за роста стоимости газа, тарифы на отопление КП «Киевтеплоэнерго» повышать не будут. Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия на 2 млрд гривен. Это один из необходимых шагов, чтобы стабильно пройти отопительный сезон и не допустить роста тарифов на тепло для населения", - говорится в сообщении КГГА.

В Днепре также опубликовали новые тарифы на тепло. Для населения гигакалория будет стоить 1786,83 - 1945, 28 гривен, для бюджетников - больше 3 тысяч, для бизнеса - почти 4,2 тысячи гривен ( в зависимости от поставщика). В Черкассах тарифы увеличили еще несколько недель назад. Рост для населения - 35% (до 2034 гривен за гигакалорию). Правда, в итоге мэр их не подписал.

В Полтаве 21 октября тариф для населения повысили на 46,9%, но тоже решили его до окончания отопительного сезона не применять.

Такая же ситуация в Николаеве - утверждены новые тарифы для населения на уровне 2,4-2,6 тысяч за гигакалорию, но людям пообещали, что платить они будут по прошлогоднему ценнику - 1,8-1,9 тысяч за гигакалорию.

В Запорожье новый тариф на отопление для населения 1831, 77 гривен вместо действующего 1655 гривен. На горячую воду - 113,48 гривен за куб против нынешнего 86,6 гривен. Вдогонку последовало пояснение - это й зимой новые ценники запускать не будут, платить нужно по старым тарифам.

В Броварах рост тарифа на тепло составил 23% - до 2256,2 гривен за гигакалорию.

Пересматривают тарифы массово - практически по всем городам, начиная от областных центров и заканчивая райцентрами.

Глава староконстантиновского КП "Тепловик" (Хмельницкая область) Александр Душенко рассказал нам, что в их городе тариф на тепло для населения повысили с 1746 до 2720 гривен за гигакалорию. В соседней Славуте - тоже одобрен рост тарифа с 2,2 тысяч до 2,72 тысяч.

Но в решениях указано, что в соотвествии с меморандумом с Кабмином для конечных потребителей (населения) эти тарифы до окончания отопительного сезона применяться не будут.

"Не верят правительству, держат новые тарифы наготове"

Зачем местные власти затеяли эту игру с тарифами?

Как пояснили нам в "Полтаватеплоэнерго", новый тариф на отопление для населения подтянули к экономически обоснованному уровню.

"Для населения они применяться не будут, но нужны для определения суммы компенсации коммунальному предприятию. По предварительным расчетам, нам нужно компенсировать 862 млн гривен. Принято решение, что компенсировать будут помесячно, в зависимости от того, насколько фактически затраты превысят тариф. Компенсация будет идти как субвенция из государственного бюджета областному, а из него средства будут перечислять нам и лубенским тепловикам. Но новые тарифы будут действовать только с 1 ноября, тогда как отопительный сезон в Политаве начнется уже на этих выходных. Мы уже просчитали, что каждый день для нашего предприятия будут убытки в 3 млн гривен. Как с ними быть - пока неясно", - отметили в "Киевтеплоэнерго".

Александр Душенко говорит, что новые повышенные тарифы нужны как для определения суммы компенсаций, так и для подстраховки.

"Мэры не верят обещаниям центральной власти. Нам уже обещали компенсации по прежнему меморандуму (он был заключен весной этого года, когда начали расти цены на газ - Ред). Все планировали погасить до сентября, но не заплатили. Теперь пообещали перенести все долги в новый меморандум. То есть, платить власти, вроде не отказываются, но и денег не дают. Поэтому новые тарифы у всех наготове. если компенсаций не будет, уже не придется проходить длительную процедуру согласования тарифом - они уже есть. Остается только запустить", — пояснил Душенко.

По его словам, почти везде новые тарифы принимаются с оговоркой - не применять до особого распоряжения.

"Но особое распоряжение может поступить в один день. Для этого нужно созвать внеочередное заседание исполкома, и можно запускать повышенные тарифы. Городам много чего обещают, в частности, дополнительные отчисления по НДФЛ. Но это будет только в следующем году, а как эту зиму пережить? Деньги ведь есть далеко не во всех бюджетах", — отмечает Александр Душенко. То есть, по его словам, никто не может дать гарантии, что повышенные тарифы не станут применять уже этой зимой. Все будет зависеть от того, будут ли компенсации из бюджета, а, если их не будет, хватит ли средств у местных бюджетов, чтобы перекрыть убытки коммунальщиков.

"Никто не знает, как будет на самом деле. Ведь по-сути, есть два решения - о повышении тарифов и об их не повышении на эту зиму. Какое из них в нужный момент вытянут из-под сукна - вопрос открытый", - говорит Попенко. Но, по его подсчетам, если в Киеве вдруг решат посчитать отопление по новым тарифам, платежки для населения вырастут вполовину. То есть, вместо 1700 гривен за стандартную двушку придется платить 2750 гривен в месяц.

Космические платежки для ОСМД уже этой зимой

Для ОСМД перспективы еще хуже. В объединениях домовладельцев массово сообщают, что газа по 7,4 гривен им выделяют по квотам мало. Как написала в Фейсбуке Влада Русина, глава киевского ОСМД "Демеевская слобода", газа по 7,4 гривен за куб им по дополнительному соглашению от "Нафтогаза" выделили на 21 день ноября. На остальные 9 дней придется покупать по рыночной цене — 36,42 гривны за куб. По ее подсчетам, на декабрь по выделенным НАКом квотам, им хватит газа по 7,4 гривен за куб на 24 дня, на январь - на 18-22 дня в зависимости от температуры, на февраль - на 18 дней, на март - на 21-23 дня. То есть, минимум, неделя выпадает, для отопления придется использовать дорогой газ, что скажется на общей платежке.

"Нафтогаз выделил для ОСМД на ноябрь расчетный объем газа по цене 7,4 гривен за куб- его хватит на 21 день. Остальные 9 дней газ будет потребляться по "рыночной" цене 36,42 гривны за куб. Средняя цена газа на ноябрь будет для этого ОСМД 16,1 гривну - это значит рост платежки для каждой квартиры более чем в два раза", - подсчитал нардеп, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

"Совладельцы обеспокоены таким отношением и подходом к ОСМД. Вынуждены отключить котельную на 5 дней. Экономим как можем", - отметила глава правления Ассоциации ОСМД Каменец-Подольского Елена Мазур.

То есть, с одной стороны, власти призывали украинцев массово создавать ОСМД и брать управление домами в свои руки. С другой, те, кто так и сделал, теперь останутся один на один с проблемой отопления. И платежки для жильцов вырастут уже этой зимой, чтобы там не обещали власти. Ну или придется прикручивать отопление до минимума и сидеть в холодных квартирах.

Зима закончится - тарифы останутся

Во всей этой истории с игрой с тарифами есть важный нюанс. Решения о неприменении повышенных ценников применяются со ссылкой на меморандум с правительством, а его сроки истекают в конце нынешнего отопительного сезона, то есть, а апреле 2022 года.

После этого утвержденные повышенные тарифы никуда не денутся - они станут официальными и вступят в силу. То есть, уже со следующего отопительного сезона платить придется по ним, если, правда, не будет новых меморандумов или пересчетов тарифов.

В "Полтаватеплоэнерго" нам рассказали, что у них новые тарифы вступят в силу с мая 2022 года. Причем, людям придется платить по-новому тут же - не дожидаясь следующего отопительного сезона. "У нас принято решение не только о новых тарифах, но и об концептуальном изменении платежей. Тариф вместо одноставочного стал двухставочным, Он разделен на непосредственно стоимость самого энергоносителя и затратной части КП - на ремонты, зарплаты и т.д. Поэтому платить нужно будет не только в отопительный, но и в межотопительный сезон. Летом средний платеж составит 200-400 гривен в месяц за двухкомнатную квартиру, в зависимости от площади и дома, в котором она расположена", - отметили в "Полтаватеплоэнерго".

То есть, даже если этой зимой платежки не вырастут, они точно взлетят со следующего отопительного сезона.