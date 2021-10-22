Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" новый отопительный сезон встречает с новыми тарифами, которые на 50% выше прошлогодних.

Решение о повышении приняла Киевская городская государственная администрация 19 октября, сообщается на сайте ведомства.

Решение вступает в силу с даты опубликования и будет действовать до 30 сентября 2022 года. В документе указано, что тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения установлен на уровне 2381,54 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 47,7% больше, чем тариф, действовавший до нынешнего времени (1 616,48 грн за 1 Гкал).

А вот тариф на поставку горячей воды для киевлян в период отопительного сезона установлен на уровне 97,89 грн за 1 кубометр (с НДС). Это меньше действующего, который составлял 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Однако новый тариф на горячую воду ощутимо ударит киевлян по карману с окончанием отопительного сезона. В документе предусмотрено его повышение до 119,83 гривен.

Ранее "Страна" писала о том, как Кабмин хочет пересчитать тарифы на отопление, выставляя каждый месяц новый ценник.

Также мы сообщали, что в Киеве бюджетникам и бизнесу приготовили космические платежки на отопление и разбирались, как изменятся тарифы.