Власти хотят переписать формулу по отоплению и горячей воде.

Недавно Минрегион выставил на общественное обсуждение проект постановления Кабмина на эту тему. В нем прописано, что начисления за отопление и горячую воду для всех потребителей, кроме населения, то есть - бюджетников, коммерческих компаний, будут пересчитываться каждый раз при изменении ценника на газ.

Схема проста: если, к примеру, в этом месяце, газ для теплокоммунэнерго подорожал, в следующем месяце это уже отразится в платежке. В теории при удешевлении - такая же процедура. Но с учетом того, как скачут цены на газ (недавно в Европе был зафиксирован исторический максимум в 2 тысячи долларов за тысячу кубов, а на Украинской энергетической бирже газ выставлялся дороже 50 гривен за куб, правда, его никто не покупал) и какую нам прогнозируют зиму (газу прочат новые ценовые рекорды, вплоть до 3,5 тысяч долларов за тысячу кубов), на скидки рассчитывать пока не приходится. Зато наценки будут рекордные.

"Мы просчитали стоимость гигакалории при газе в 25 гривен за куб - получилось 6 тысяч гривен. И это при том, что в прошлом году бизнеса и бюджетная сфера платили за тепло по 1,6 тысяч гривен за гигакалорию. Но газ уже по 29 гривен за куб, и может еще больше подорожать. Это значит, что начисления будут еще выше", - говорит глава КП "Тепловик" Александр Душенко.

Причем, рекордный рост платежек пытаются протянуть без пересмотра официальных тарифов на отопление и горячую воду - в базе они останутся неизменными.

"Запускается та же история, что и в свое время со "скидками" Гончарука. То есть, базовый тариф останется прежним (что позволит правительству и дальше говорить о том, что тарифы не растут), но платежки каждый месяц будут приходить разные - в зависимости от цены на газ. Это то же самое как если бы в автобусе, где билет стоит 8 гривен, с вас брали по 12, то 15 гривен. То есть, полная неопределенность и масса возможностей для накруток и воровства", - говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Разбирались, как будет работать новая схема, и могут ли ее применять не только для коммерческих потребителей и бюджетников, но и для населения.

Наценка Шмыгаля вместо скидок Гончарука

В проекте Минрегиона, который до 5 ноября будет на общественном обсуждении, после чего его вынесут на Кабмин, прописана новая формула для отопления и горячей воды для коммерческих потребителей и бюджетной сферы.

Причем, нововведения хотят запустить задним числом. В документе прописано, что формула начнет применяться «начиная с начислений за октябрь 2021 года). То есть, уже в следующем месяце потребители могут получить платежки, сформированные по новой схеме.

Суть новаций от Минрегиона в следующем. Начисления за отопление и горячую воду станут корректировать, как только будет меняться цена на газ.

При этом базовые тарифы остаются неизменными.

"В правилах оказания услуг тепловикам хотят дать право менять начисления. Сама схема не нова, она применялась для пересчета платежек для населения Кабмином Гончарука. Правда, тогда речь шла о скидках. Но только потому, что газ в тот период как раз дешевел", — говорит Скубченко.

Напомним: в позапрошлом отопительном сезоне, когда цены на газ в Европе буквально обвалились, в тарифах на отопление для украинцев по-прежнему учитывался газ по 8,5 гривен за куб (хотя его реальная стоимость. На тот момент была вдвое ниже). Власти отказывались снижать тарифы, дескать, отсутствовал законодательный механизм - новые ценники на тепло можно прописать только в прямых договорах с потребителями, а их на тот момент еще не было.

И в качестве решения проблемы запустили «скидки Гончарука» - платежки пересчитывали каждый месяц в зависимости от цены на газ. Заявлялось снижение платежек до 30%. Но по разным городам скидки сильно отличались - некоторые давали всего 5-10%, а некоторые и вовсе ничего не сбрасывали.

Но тогда газ дешевел. Сейчас же ситуация куда более серьезная - в мире нарастает энергетический кризис, в рост пошли все ресурсы, в том числе газ. Буквально недавно на европейских хабах котировки на газ взлетели до рекордных 2 тысяч долларов за тысячу кубов, а на Украинское энергетической бирже - дороже 50 гривен за куб.

Потом цены откатились, но риски крайне тяжелого отопительного сезона остаются. Тем более, что нынешняя зима может оказаться холодной.

На этом фоне появление нового проекта от Минрегиона, мягко говоря, настораживает.

По "формуле Гончарука" хотят ежемесячно пересматривать начисления за отопление и горячую воду для всех потребителей, кроме населения (а это коммерческие компании, бюджетная сфера).

Теплокоммунэнерго станут пересчитывать стоимость своих услуг в зависимости от закупочной цены на газ, — говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

В пояснительной записке к проекту указано, что в связи с запуском рынка газа его стоимость для предприятий теплоснабжения меняется ежемесячно, что влияет на стоимость услуг. Процедура пересмотра тарифов через органы местного самоуправления занимает 1,5-2 месяца, и это не позволяет тепловикам своевременно реагировать на изменения цен на газ. Поэтому решили пойти по уже обкатанной Кабмином Гончарука схеме - автоматически корректировать платежка как только изменится цена на газ.

Как перепишут платежки

Что будет с платежками, если их начнут пересчитывать по новой формуле?

Для разных категорий потребителей корректировки будут разными.

Больше всего пострадает бизнес. Для коммерческих потребителей газ в стоимости отопления и горячей воды будут считать по рынку. По словам Александра Душенко, доля газа в ценнике на отопление и горячую воду - до 80-90%. Минрегион дает другую цифру - 60-65%. Но в любом случае, газ - это основная составляющая в цене отопления и горячей воды.

На Украинской энергетической бирже среневзвешенная стоимость газа на октябрь - 28654 гривен за тысячу кубов. Газ с отсрочкой платежа (а именно такой берут тепловики) стоит 29088 гривен. Это на 11 тысяч дороже, чем в прошлом месяце. И пока непонятно, каким будет ценник на ноябрь. В нем должны всплыть недавние рекордные ценники на европейских хабах, так как по формуле импортного паритета (а именно по ней у нас формируется рыночная цена на газ) учитывается цена газа в Европе в прошлом месяце плюс доставка, налоги, наценка "Нафтогаза".

Предприятиям уже предлагают газ на ноябрь по 40-45 гривен.

"При газе по 25 гривен за куб отопление, по нашим расчетам, будет стоить 6 тысяч гривен за гигакалорию против 1,6 тысяч в прошлом отопительном сезоне. По более высоким ценам мы пока даже не считали, Но, понятно, что платежки взлетят. И для коммерческих потребителей это будет просто губительно", - говорит Душенко.

В "Киевтеплоэнерго" нам сообщили, что тарифы для коммерческих потребителей сейчас "в процессе установления". Насколько они могут вырасти в КП пока не говорят.

При газе по 40 гривен за куб, гигакалория может подорожать до 9-10 тысяч гривен. Это в 5-6 раз дороже, чем в прошлом году.

Для бюджетников ситуация, на первый взгляд, не такая критическая. В меморандуме, который подписали местные власти с Кабмином, указано, что для бюджетной сферы газ будут отпускать по цене 13,6 тысяч гривен за тысячу кубов (но это без НДС и доставки, реальный ценник - порядка 19 гривен за куб). При этом цена не должна меняться в течение отопительного сезона.

Но, как говорит Душенко, это пока просто обещания - реально договоров с такими ценами на газ для бюджетной сферы нет. И это несмотря на то, что на календаре уже 11 октября.

Между тем, многим бюджетным организациям газ предлагают по совсем другим ценникам - 40-45 гривен.

"Отдельная тема - бюджетные учреждения, которые отапливаются газом самостоятельно. С ним «Нафтогаз» должен заключать прямые договора, это тысячи объектов по Украине, а процесс даже не начали. Между тем, речь идет о сельских школах, детсадах, больницах. Отопление там пока не включили, хотя мы, к примеру, отопительный сезон уже начали", - говорит Дущенко.

Об отсутсвии газа для бюджетников заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. "В учреждениях здравоохранения нет отопления. Сейчас там 18-19 градусов тепла. Несмотря на то, что в начале года была договоренность о цене на газ 7-8 гривен за куб, теперь, выходит, - по 30? А это дополнительно 500 тысяч из городского бюджета", - написал Марцинкив в Фейсбуке. По школам и детсадам, по его подсчетам, еще плюс 7 млн для бюджета.

В Минэнерго призвали руководство бюджетных организаций не покупать газ по 40, дескать, меморандум будет работать.

Тем не менее, в новом проекте МИнрегиона говорится, что его реализация потребует дополнительных затрат из бюджета "в случае роста цен для предприятий теплоснабжения, которые предоставляют коммунальные услуги бюджетным учреждениям".

То есть, судя по всему, все же ожидается рост платежек и для бюджетников.

Прикрутят батареи и взвинтят цены

"Такие "скидки-наценки" к тарифам - полный бред. Это как заходите в автобус, там на билете стоимость 8 гривен, а с вас берут 12, или 15 — как начислили. Появляется масса возможностей для воровства - "начислений" к начисленному. Такое впечатление, что во власти — или одни идиоты или просто в доле в ЖКХ с теми, кому они позволяют воровать всё больше", - говорит Скубченко.

Между тем, бизнес уже готовится к космическим платежкам. Хуже всего придется сфере обслуживания, которая не может просто прикрутить батареи и отключить горячую воду.

К примеру, как рассказал нам глава Ассоциации гостеприимства (объединяет гостиницы, базы отдыха, санатории) Александр Лиев, в объектах размещения отопление занимает значительную часть расходов.

"Повышение цены на газ однозначно отразится на стоимости отельных услуг. Ещё сложнее будет тем отелям и санаториям, которые имеют плавательные бассейны и спа-комплексы. Кроме того, зимой поток отдыхающих значительно ниже, чем летом. Поэтому объекты могут просто закрыться на зиму, особенно в приморских регионах", - говорит Лиев.

Многие небольшие фирмы, по словам Душенко, собираются попросту прикручивать отопление и греться буржуйками. Тем, кто не сможет экономить на платежках (а это, скажем, небольшие магазины, аптеки в жилых домах, рестораны, спортклубы. Салоны красоты и др) станут перекладывать возросшие расходы на коммуналку на клиентов.

Стоит отметить, что многие фирмы отключились от централизованной подачи тепла и горячей воды еще раньше.

"У нас отключено отопление и горячая вода, отапливаемся электрическими обогревателями, горячая вода - через бойлер. Так у многих, в новых домах коммерческий первый этаж сразу отключают", - рассказала нам совладелица "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева.

В этом году "отказников" от централизованного отопления и горячей воды станет еще больше, - говорят эксперты.

Пустят ли население по новой формуле?

Важный вопрос - отразится ли новая схема "корректировки" платежек на населении.

На первый взгляд, не должна. В формулировках четко прописано, что речь идет о всех потребителях, кроме населения.

Для нужд населения, напомним, тепловикам обещают газ по 7,42 гривен за куб, и ценник останется неизменным до мая 2022 года.

Но все же есть нюанс.

Объемы дешевого газа тепловикам будут поставляться по квотам. Они для каждого предприятия разные, за основу взяли среднее потребление за последние три года. Но зимы в последние годы были достаточно мягкими. Ели будут сильные морозы (а такие прогнозы уже есть), дешевого газа для населения может не хватить. "В морозы расход газа на отопление у нас вырастает на 15%", - говорит Душенко.

В среднем по Украине дефицит дешевого газа для населения может составить от 12% до 30%.

В этом случае газ придется докупать по коммерческим ценам. В контрактах с тепловиками такой газ по рыночной цене записан как "объем 2" и указано, что его цена меняется ежемесячно.

Чем больше такого "объема 2" пойдет на отопление населения, тем выше по итогу будут расходы коммунальщиков. И не исключено, что они могут поднять вопрос о том, чтобы корректировать по новой формуле начисления не только для бизнеса и бюджетников, но и для населения.

В этом случае платежки для людей тоже будут меняться каждый месяц - в зависимости от рыночных цен на газ. А это значит, что отопление и горячая вода могут подорожать, как минимум, на 30-50%.