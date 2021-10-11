В понедельник, 11 октября, цена на газ в Европе в ходе торгов превысила отметку в $1 100 за тысячу кубометров. При этом на открытии торгов стоимость опустилась ниже $1 000.

Об этом со ссылкой на данные лондонской биржи ICE пишет ТАСС.

Так, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к 11:00 по киевскому времени установилась на уровне $1 123 за тысячу кубических метров.

Отмечается, что изменчивость цен на газовом рынке Европы связана, в том числе, с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.

Напомним, что 6 октября цена на газ в Европе уже приближалась к 2 000 долларов за тысячу кубов. Тогда его стоимость обновила рекорд и составила 1 900 долларов за тысячу кубометров.

Однако уже 7 октября после рекордных показателей цена газа в Европе рухнула ниже 1 000 долларов.

Также мы писали о том, что причиной падения цен на газ в Европе стало обещание Путина удовлетворить спрос. Так, российский президент на совещании по энергетическим вопросам поддержал идею вице-премьера РФ Александра Новака об увеличении объемов торгов газом на бирже для стабилизации цен на рынке.