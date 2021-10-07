После того, как на газовом рынке Европы впервые за несколько дней начала снижаться цена на газ, российский "Газпром" заявил о выполнении всех своих обязательств в рамках контрактов на поставку газа.

По словам заместителя председателя правления, генерального директора ООО "Газпром экспорт" Елены Бурмистровой, компания по мере возможности поставляет дополнительные объемы газа в Европу, в том числе через территорию Украины.

"Мы с коллегами сегодня выдохнули, когда увидели снижение биржевых цен на газ после совещания у Путина", - добавила Бурмистрова.

Резкому падению цен на энергоносители на европейском рынке предшествовало заявление президента России Владимира Путина о готовности стабилизировать растущие цены. Об этом пишет Financial Times.

Сообщается, что в среду на совещании по энергетическим вопросам Путин поддержал идею вице-премьера Александра Новака об увеличении торгов газом на бирже для стабилизации цен на рынке.

"Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию",- говорится в статье.

Напомним, утром в четверг, 7 октября, цена за газ в Европе впервые за несколько дней не обновила рекорд, а наоборот начала снижаться. Сейчас она достигает отметки ниже 1 000 долларов за тысячу кубометров.

Также мы сообщали, что Путин опроверг планы по прекращению прокачки газа через Украину после запуска "СП-2".