Премьер-министр Франции Жан Кастекс на фоне взрывного роста в Европе стоимости газа объявил о создании в стране "тарифного щита". По его словам, правительство республики решило заморозить цену на газ до конца 2022 года.

Об этом сообщается на сайте телеканала BFM TV.

"Мы заморозили цены на газ и ограничили январское повышение тарифов до 4%", - сказал Кастекс.

О создании тарифного щита во Франции заговорили в конце сентября. 30 сентября премьер-министр заявил, что правительство снизит налоги на газ, чтобы разрешить заморозку тарифов, выросших в конце прошлого месяца на 12,6%. Тогда предполагалось, что щит введут до апреля - ожидаемого времени пика цен на газ перед их снижением. Но в итоге заблокировать цену газа решили до конца наступающего года.

Что касается цен на электроэнергию, премьер-министр не предложил никаких отступлений от плана, согласно которому стоимость электричества пересматривают только два раза в год. Цены на газ во Франции пересматривают ежемесячно.

Между тем в украинской столице тарифы на тепло выросли почти вдвое. Теперь 1 Гкал тепла обойдется киевлянам в 2 876 гривен, тогда как раньше они платили 1 654 гривни.

В Украине критическая ситуация не только с ценами на газ. Как писала "Страна", на пороге зимы украинские электростанции остались без угля.