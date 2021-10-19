Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко считает, что украинские города стали заложниками действий власти в газовой отрасли.

Об этом со ссылкой на Бойко сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

По его словам, к отопительному сезону страна не готова, а тарифный меморандум, подписанный с представителями местных властей, уже привел к повышению тарифов на 30-100%.

"Но мы уже внесли в парламент соответствующий законопроект, который позволит снизить цены", - сказал Бойко.

Законопроект предполагает создание неприбыльного госпредприятия «Национальный поставщик природного газа» (НППГ), который будет закупать газ, добытый в Украине, и газ на зарубежных рынках. В результате смешивания всего закупленного газа НППГ должен сформировать единую цену для всего украинского рынка.

"Согласно нормам законопроекта, НППГ будет закупать газ отечественной добычи по цене себестоимости плюс 10% рентабельности. В случае, если этого газа будет недостаточно для всех украинских потребителей, разница закупается на открытом международном рынке. Цена, полученная в результате смешивания отечественного и импортного газа, будет одинаковой для всех украинских потребителей", - отметил оппозиционный политик.

По его словам, продажа этого газа за рубеж будет запрещена. Контроль за деятельностью НППГ будет осуществлять парламентский комитет по вопросам топлива и энергетики.

"Принятие законопроекта "О национальном поставщике природного газа" позволит стабилизировать цены на отечественном газовом рынке на уровне, минимум в три раза ниже нынешних. Кроме того, внедрение закона в жизнь позволит избежать ситуаций, когда у местных властей нет средств для отопления больниц, школ и детсадов, а предприятия, производящие хлеб и другие продукты питания, будут избавлены от необходимости повышать цены в связи с ростом тарифов на газ", - сказал сопредседатель ОПЗЖ.

Также, по его словам, стабилизировать ситуацию с ценами мог бы переход на прямые закупки газа в России.

Ранее Бойко рассказал о схеме по снижению цен на газ для населения за счет украинской добычи.

Также "Страна" сообщала, что Бойко призвал украинские власти перейти на прямые закупки газа у "Газпрома", чтоб снизить тарифы