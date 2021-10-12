Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко прокомментировал новое подозрение Виктору Медведчуку, в связи которым 12 октября Печерский суд избирает меру пресечения.

Комментарий политик оставил в своем Фейсбуке.

По мнению Бойко, власть инициировала очередное уголовное дело на его однопартийца, чтобы отвлечь внимание украинцев от скандалов и кризисов, в которых она сама замешана.

"Происходящее с Виктором Медведчуком – это политическое преследование, расправа, не имеющая ничего общего с правосудием. Власть погрязла в скандалах и кризисах, именно поэтому устраивает судилище над нашим товарищем – чтобы отвлечь внимание людей", - написал оппозиционер.

Он сообщил, что он срочно вернулся из Николаева в Киев, чтобы присутствовать на суде.

"Я вернулся в Киев из Николаева, где был с рабочей поездкой, чтобы присутствовать на суде. Мы будем бороться против правового беспредела и защищать нашего товарища", - говорится в посте Бойко.

Напомним, на днях Медведчук получил подозрение за "госизмену и содействие террористической организации" в виде покупки угля в "ДНР" и "ЛНР".

Сам Медведчук перед судом назвал новое дело попыткой властей скрыть офшорный скандал с Зеленским и замять тему тарифов.