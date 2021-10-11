В понедельник, 11 октября, председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь!" Виктору Медведчуку, который находится под домашним арестом, вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Об этом сообщает народный депутат от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

"Это при том, что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую. Но для этой власти, как видно, не существует ни закона, ни логики, ни здравого смысла. Работают на публику, как клоуны в цирке. Отсюда и сумма залога в миллиард. Миллиард! Собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?" - написал Кузьмин.

Напомним, Медведчук 8 октября получил новое подозрение за "госизмену и содействие террористической организации". А именно - за покупку угля в "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, политика обвиняют в срыве контракта с ЮАР по поставкам угля в Украину.

Кроме того, Медведчук находится под домашним арестом до 31 октября.

Также "Страна" подробно разбиралась, что Медведчуку вменяют на этот раз и какие у этого дела будут последствия.