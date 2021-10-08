Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов дают совместный брифинг. Его главная тема - новое подозрение против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука. На брифинге Венедиктова озвучила сумму залога для политика.

Трансляцию мероприятия ведет Ютуб-канал Офиса генпрокурора.

По словам главы ведомства, прокуратура будет требовать взять Медведчука под стражу за приобретение угля у "республик" Донбасса под залог в астрономическую сумму - один миллиард гривен. Это, пожалуй, рекордный размер залога за всю историю независимой Украины.

При этом Баканов добавил, что сейчас изучается роль в угольных схемах "ЛДНР" бывшего президента Украины Петра Порошенко. Не исключено, что позднее подозрение может быть предъявлено и ему.

Как сообщала "Страна", Медведчук 8 октября получил новое подозрение за "госизмену и содействие террористической организации". А именно - за покупку угля в "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, политика обвиняют в срыве контракта с ЮАР по поставкам угля в Украину.

Напомним, Медведчук находится под домашним арестом до 31 октября.

Весной мы рассказывали о том, что Медведчуку хотели назначить залог в размере 300 миллионов гривен и приводили пятерку рекордных залогов в Украине, когда-либо назначенных судами.