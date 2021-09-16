Евросоюз применяет двойные стандарты по поводу преследования оппозиции в Украине и в России.

Об этом 15 сентября на дебатах в Страсбурге об отношениях Евросоюза и России заявил депутат Европарламента от Германии Максимилиан Кра. Так он отреагировал на проект доклада о РФ, подготовленный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом.

Депутат назвал документ "объявлением холодной войны". Также он заявил о двойных стандартах и привел в пример Украину.

"Мы обсуждаем господина Навального (Алексей Навальный - российский оппозиционер, который отправлен в тюрьму по обвинению в экономических преступлениях - Ред.), весьма проблемного политика, который позволял себе расистские высказывания. Но почему никто не говорит о Медведчуке, лидере оппозиции в Киеве, который находится под домашним арестом? Один, будучи членом парламента, может быть арестован, а другой - за экономические преступления - нет. Этого они не могут пояснить", - заявил Кра.

В последнее время риторика по поводу России сильно ужесточилась и все чаще звучит слово "война". Так, Владимир Зеленский допустил масштабную войну с северным соседом Украины.

А в США аналитики вдруг принялись рассуждать, как долго продержится Франция в случае войны с РФ.