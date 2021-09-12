Франция располагает мощными вооруженными силами с хорошим потенциалом, включая современные реактивные самолеты, отлично обученных людей и ядерное оружие. Но эти силы хрупки, им не хватает резервов боеприпасов и человеческих ресурсов для длительного конфликта с Россией.

К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного в американском аналитическом центре RAND (выполняет заказы Минобороны США) и цитируемого изданием Forbes.

"Франция в настоящее время обладает одной из самых боеспособных вооруженных сил Западной Европы благодаря стремлению страны поддерживать как можно более широкий спектр военных возможностей и сохранять свою способность справляться с любым видом конфликтов", - говорится в отчете RAND.

НАТО, членом которого является Франция, может столкнуться с возможным конфликтом с Москвой из-за Восточной Европы и стран Балтии. И Париж может помочь.

Имея около 300 тысяч военнослужащих на действительной военной службе, с армией, поддерживаемой седьмой по величине экономикой мира, Франция способна похвастаться впечатляющим набором возможностей. Ее танки Leclerc, реактивные истребители Rafale и 155-миллиметровые самоходные гаубицы CAESAR ничем не хуже современной американской или российской техникой. У Франции есть атомный авианосец и четыре атомные подводные лодки, вооруженные межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, а также спутники-шпионы и средства для ведения кибервойны.

Однако у страны есть проблема с ограниченным количеством оружия и боеприпасов и вспомогательными службами: средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также воздушными перевозками.

"Возможности Франции выдерживать высокотехнологичный конфликт с применением обычных вооружений ограничены. Французские военные могли бы выполнить все поставленные перед ними задачи сразу, но сложные операции быстро истощили бы как их человеческие, так и материальные ресурсы", - говорится в отчете RAND.

В течение многих лет Франция боролась с исламскими боевиками в бывших французских колониях в Сахеле - регионе Африки, включающем Мали, Мавританию, Чад, Нигер и Буркина-Фасо. С момента начала операции "Бархан" в 2014 году в Африке было размещено до 5000 французских солдат, а также небольшое количество войск, сражающихся с Исламским государством в Ираке и Сирии.

Но в июне 2021 года президент Эммануэль Макрон объявил о завершении операции "Бархан", хотя Франция по-прежнему сохранит военное присутствие в Сахеле.

Теперь Париж должен готовиться как к конфликту крупных держав, так и к небольшим локальным войнам.

В результате французские вооруженные силы оказались приспособленными для ведения войны с обычными боями и действий в суровых условиях (как в Мали), где нет логистических возможностей. Однако военные операции в Европе не были ее основным направлением в последние несколько лет, считают в RAND.

В НАТО с момента создания уделяли особое внимание российской угрозе. А французские военные станут бесценным активом в конфликте между НАТО и Россией.

"Франция могла бы поддержать войну в Восточной Европе под руководством США; она имеет и развивает возможности, необходимые для того, чтобы противостоять опытному врагу и помочь удовлетворить потребности для участия в высокоинтенсивных обычных войнах", - отметили в RAND.

Но Франция не сможет долго воевать с Россией без поддержки США.

"Франция способна проводить военные операции по всему спектру конфликтов, но у нее нет возможности выдержать боевые действия во время затяжного конфликта против очень способного противника, такого как Россия. С точки зрения США это означает, что Франция может участвовать в крупномасштабной войне с применением обычных вооружений в Восточной Европе в течение ограниченного времени. Некоторые области возможностей, такие как радиоэлектронная борьба и противовоздушная оборона, могут выиграть от расширения американо-французского сотрудничества и улучшить способность Франции выдерживать этот тип конфликта", - заключили в RAND.

Такой вывод подводит к вопросу, насколько Франция готова воевать с Россией.

Французские политики считают, что, если Париж убедится, что ситуация с безопасностью в Европе требует более широкого присутствия французов, то это, вероятно, станет приоритетом. Но пока во главе угла находятся зарубежные обязательства - безопасность своих бывших заморских территорий.

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