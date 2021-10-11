Экс-президент Украины, председатель "Евросолидарности" Петр Порошенко проходит как один из фигурантов дела об "угольной госизмене", по которому уже вручили подозрение председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За Жизнь!" Виктору Медведчуку.

Это следует из выписки из ЕРДР, которую опубликовал нардеп от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин.

Там Порошенко прямо указан наряду с Медведчуком и Козаком как один из участников "державной храмов". Причём прописали прокуроры его в фабуле преступления на первом месте.

"Почему Порошенко не предъявлено такое же подозрение, как и Медведчуку, если, по-мнению генпрокуратуры, они действовали сообща? Почему Порошенко не избрана мера пресечения и почему прокуратура не требует для него ареста или такого же безумного, как и для Медведчука, залога в миллиард? И почему в подозрении Медведчуку указано, что он якобы совершил некое преступление в сговоре с каким-то неустановленным следствием "українським високопосадовцем" если дело возбудили против конкретного Порошенко?" - задается вопросом Кузьмин.

Напомним, Медведчук 8 октября получил новое подозрение за "госизмену и содействие террористической организации". А именно - за покупку угля в "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, политика обвиняют в срыве контракта с ЮАР по поставкам угля в Украину.

Также "Страна" сообщала, что 11 октября Медведчук получил ходатайство об аресте с альтернативой залога в миллиард гривень.