Петр Порошенко проходит фигурантом в деле, по которому вручили подозрение Медведчуку. Фото: wikimedia

Экс-президент Украины, председатель "Евросолидарности" Петр Порошенко проходит как один из фигурантов дела об "угольной госизмене", по которому уже вручили подозрение председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За Жизнь!" Виктору Медведчуку.

Это следует из выписки из ЕРДР, которую опубликовал нардеп от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин.

Там Порошенко прямо указан наряду с Медведчуком и Козаком как один из участников "державной храмов". Причём прописали прокуроры его в фабуле преступления на первом месте.

"Почему Порошенко не предъявлено такое же подозрение, как и Медведчуку, если, по-мнению генпрокуратуры, они действовали сообща? Почему Порошенко не избрана мера пресечения и почему прокуратура не требует для него ареста или такого же безумного, как и для Медведчука, залога в миллиард? И почему в подозрении Медведчуку указано, что он якобы совершил некое преступление в сговоре с каким-то неустановленным следствием "українським високопосадовцем" если дело возбудили против конкретного Порошенко?" - задается вопросом Кузьмин.

Ренат Кузьмин рассказал, что Порошенко проходит как фигурант по делу, по которому вручили Медведчуку

Ренат Кузьмин рассказал, что Порошенко проходит как фигурант по делу, по которому вручили Медведчуку

Напомним, Медведчук 8 октября получил новое подозрение за "госизмену и содействие террористической организации". А именно - за покупку угля в "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, политика обвиняют в срыве контракта с ЮАР по поставкам угля в Украину.

Также "Страна" сообщала, что 11 октября Медведчук получил ходатайство об аресте с альтернативой залога в миллиард гривень.

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