Народный депутат из партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ренат Кузьмин прокомментировал новое подозрение Виктора Медведчука в покупке угля у "ЛДНР", выдвинутое СБУ и Офисом генпрокурора.

Как пишет нардеп, его однопартиец занимался переговорами с россиянами, за которые ему предъявляют это подозрение, на законных основаниях, как официальный представитель Украины.

В Фейсбуке Кузьмин привел распоряжение тогдашнего главы СБУ Наливайченко о назначении Медведчука представителем Украины по гуманитарным вопросам в Донецкой и Луганской областях в рамках ТКГ по урегулированию конфликта.

"Вот он в интересах Украины и занимался гуманитарными вопросами, такими, как, например, оказание помощи украинским предприятиям в закупках угля или в поставках электроэнергии. Какое тогда преступление он совершил, помогая, подчеркиваю, украинским предприятиям по поручению украинской власти?

Для тех, кто соображает не быстро, поясняю: действовал Медведчук по поручению президента Порошенко и распоряжению председателя СБУ, будучи при этом бизнесменом, а не государственным чиновником. Какая государственная измена? Какое финансирование терроризма? Какой арест? Какой залог в миллиард гривен? С ума посходили?" - пишет Кузьмин.

Ранее "Страна" разбиралась, почему именно сейчас Медведчуку решили вменить госизмену за действия 2015 года.

Мы также приводили реакцию ОПЗЖ на новое подозрение лидеру партии.