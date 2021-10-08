Сегодня, 8 октября, главе политического совета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку пытались вручить новое подозрение по новому делу о госизмене и терроризме.

Народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин опубликовал соответствующее видео.

На кадрах видно, как сотрудники ГПУ пришли в ГБР и попытались предъявить Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму.

Ранее Виктора Владимировича вызвали в ГБР повесткой для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о госизмене и нарушении правил ведения войны

Как сообщил Кузьмин, адвокаты Медведчука не позволили прокурорам нарушить закон и вручить ему новое подозрение, поэтому прокуроры ограничились лишь вручением повестки о вызове на понедельник (11 октября - Ред.).

Ранее "Страна" писали, что Виктор Медведчук подал в Европейский суд по правам человека второй иск к Украине. Он касается грубого нарушения прав человека на защиту, справедливый суд и личную свободу.

Также мы сообщали, что Виктора Медведчука подозревают в государственной измене. В мае Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля. Несколько дней назад ее продлили до ноября.