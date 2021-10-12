Суд по избранию меры пресечения председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За Жизнь!" Виктору Медведчуку, которому вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в миллиард гривен, по делу об "угольной госизмене" предварительно состоится во вторник, 12 октября, в 14:30 в Печерском суде.

Об этом сообщает наш корреспондент.

Напомним, двумя днями ранее Медведчук получил новое подозрение за "госизмену и содействие террористической организации". А именно - за покупку угля в "ДНР" и "ЛНР". По данным следствия, он содействовал этому двумя способами. Кроме того, политика обвиняют в срыве контракта с ЮАР по поставкам угля в Украину.

Вместе с тем, согласно выписке из ЕРДР, которую опубликовал нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, бывший президент Украины Петр Порошенко проходит как один из фигурантов дела об "угольной госизмене". Однако ему подозрение не вручали.

Кроме того, Медведчук на данный момент находится под домашним арестом, который ему продлили до ноября.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что Медведчуку вменяют на этот раз и какие у этого дела будут последствия.