Во вторник, 12 октября, председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Печерский районный суд Киева для избрания ему меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Перед началом заседания он заявил, что уголовное дело об "угольной госизмене", по которому ему собираются избирать меру пресечения, было собрано за несколько дней.

"Власть таким образом хочет перекрыть офшорный скандал, власть хочет скрыть коррупцию в команде президента. Зеленский этим делом хочет отвлечь внимание от непосильных тарифов для населения. В стране нет мира и есть большие проблемы социального характера, которые власть пытается скрыть",- заявил Медведчук.

Также Виктор Медведчук прокомментировал требование прокуратуры о залоге в размере одного миллиарда гривен.

"Власть ввела в отношении меня и моей супруги незаконные санкции, которыми заблокировала все мои активы. Сейчас же власть выставляет залог в размере один миллиард гривен, зная, что он не будет уплачен, а значит, меня можно будет отправить за решетку", - сказал Медведчук.

Напомним, о подозрении в отношении Медведчука за "госизмену и содействие террористической организации" СБУ и Офис генпрокрора объявили 8 октября. Речь идет о покупке угля в "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, политик причастен к срыву контракта с ЮАР о поставках угля в Украину.

Также мы писали о том, что в ОПЗЖ назвали подозрение Медведчуку попыткой Зеленского отвлечь внимание от скандала с его офшорами.

"Страна" разбиралась, почему Медведчуку шьют новую госизмену.