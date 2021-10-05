Власть увеличивает налоговую нагрузку на бизнес и простых людей ради финансирования силовиков, расходы на содержание которых и так увеличиваются в каждом госбюджете. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", комментируя решение парламента о рассмотрении законопроекта №5600 с изменениями в Налоговый кодекс по сокращенной процедуре, говорится на сайте политсилы.

"Нет там никакой борьбы с олигархами, есть просто желание по-быстрому протащить этот закон, потому что им нужно чем-то "кормить" силовиков, прокуроров и судей, которые от них зависят", - заявил Бойко.

По его словам, у власти нет желания скрупулезно разобраться в проблеме и сделать закон, который действительно будет выводить экономику из тени, привлекать инвестиции и наполнять бюджет.

Как считает Бойко, повышением налогов и ужесточением администрирования инвестиционный климат в кризис не улучшишь. Сейчас, наоборот, необходимо снижать налоги для малого и среднего бизнеса, фермеров и увеличивать господдержку базовых отраслей промышленности.

"Это просто попытка власти наскоком решить сиюминутные проблемы по наполнению бюджета, которые получились из-за того, что не занимались экономикой и предприятиями, а сейчас хотят содрать последнее с бизнеса - это полностью разрушительная политика. Поэтому мы будем голосовать против этого закона", - добавил Юрий Бойко.

Напомним, инициированный Кабмином законопроект №5600 в экспертной среде уже получил название "антиахметовского", так как предусматривает повышение ренты на руду. Но проект не только о руде. Он прописывает внесение целой пачки изменений в Налоговый кодекс. Правки коснутся многих налогов - от акцизов на спиртные напитки и налога на прибыль предприятий до, собственно, ренты и налогов для физлиц.

По налогам на физлиц Кабмин акцентировал внимание только на новой формуле отчислений с продажи недвижимости. Это основное нововведение для людей по налогам, суть которого в том, что при продаже трех и более объектов недвижимости в год, начиная с третьего уже нужно будет платить налог на доходы физлиц, то есть 18%.

Также в законопроекте появляется понятие минимальной налоговой нагрузки на землю - налог, который будут платить те, кто выращивает сельхозпродукцию, включая огородников. При этом "платежи с огородов" могут сильно ударить по сельским жителям, ведь платить придется даже с "бесплатных 2 гектаров" - льготную площадь участка срезали всего до 0,5 гектара.

Ранее "Страна" прошлась по главным пунктам принятого "антиахметовского" закона.

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