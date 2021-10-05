Юрий Бойко прокомментировал решение Рады о рассмотрении законопроекта №5600 по сокращенной процедуре. Фото: ОПЗЖ

Власть увеличивает налоговую нагрузку на бизнес и простых людей ради финансирования силовиков, расходы на содержание которых и так увеличиваются в каждом госбюджете. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", комментируя решение парламента о рассмотрении законопроекта №5600 с изменениями в Налоговый кодекс по сокращенной процедуре, говорится на сайте политсилы.

"Нет там никакой борьбы с олигархами, есть просто желание по-быстрому протащить этот закон, потому что им нужно чем-то "кормить" силовиков, прокуроров и судей, которые от них зависят", - заявил Бойко.

По его словам, у власти нет желания скрупулезно разобраться в проблеме и сделать закон, который действительно будет выводить экономику из тени, привлекать инвестиции и наполнять бюджет.

Как считает Бойко, повышением налогов и ужесточением администрирования инвестиционный климат в кризис не улучшишь. Сейчас, наоборот, необходимо снижать налоги для малого и среднего бизнеса, фермеров и увеличивать господдержку базовых отраслей промышленности.

"Это просто попытка власти наскоком решить сиюминутные проблемы по наполнению бюджета, которые получились из-за того, что не занимались экономикой и предприятиями, а сейчас хотят содрать последнее с бизнеса - это полностью разрушительная политика. Поэтому мы будем голосовать против этого закона", - добавил Юрий Бойко.

Напомним, инициированный Кабмином законопроект №5600 в экспертной среде  уже получил название "антиахметовского", так как предусматривает повышение ренты на руду. Но проект не только о руде. Он прописывает внесение целой пачки изменений в Налоговый кодекс. Правки коснутся многих налогов - от акцизов на спиртные напитки и налога на прибыль предприятий до, собственно, ренты и налогов для физлиц.

По налогам на физлиц Кабмин акцентировал внимание только на новой формуле отчислений с продажи недвижимости. Это основное нововведение для людей по налогам, суть которого в том, что при продаже трех и более объектов недвижимости в год, начиная с третьего уже нужно будет платить налог на доходы физлиц, то есть 18%.

Также в законопроекте появляется понятие минимальной налоговой нагрузки на землю - налог, который будут платить те, кто выращивает сельхозпродукцию, включая огородников. При этом "платежи с огородов" могут сильно ударить по сельским жителям, ведь платить придется даже с "бесплатных 2 гектаров" - льготную площадь участка срезали всего до 0,5 гектара. 

Ранее "Страна" прошлась по главным пунктам принятого "антиахметовского" закона.

Также мы выясняли, как за один день недвижимость украинцев вдруг резко подорожала.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться