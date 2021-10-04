Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на согласительном совете прямым текстом обвинил контролируемый "слугами" Комитет по нацбезопасности Рады в подлоге.

По его словам, комитет передал спикеру на подпись сфальсифицированный текст закона об олигархах без проголосованных депутатами взаимоисключающих правок по определению статуса олигарха.

Таким образом Разумков дал понять, что этот фальсификат подписывать и передавать на подпись президенту не будет.

После чего "слуги" и покинули согласительный совет.

Напомним, главной целью выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце стала отставка Дмитрия Разумкова. Процедура отзыва Разумкова с поста спикера начнется в понедельник, 4 октября, за четыре дня до дня рождения спикера Рады.

Кроме того, сам Разумков подтвердил, что отзыв председателя Верховной Рады будет происходить строго по регламенту. "Пока я председатель Верховной Рады, здесь будет работать закон", - сказал Разумков.

Ранее "Страна" писала о том, что Разумков рассказал, как "слуги народа" отказались встретиться с ним, чтобы обсудить вопрос его отставки.

Также мы сообщали, что Разумков ответил на обвинения президента Владимира Зеленского и заявил, что в программе "СН" не говорилось о санкциях СНБО вместо судов".