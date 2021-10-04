Верховная Рада может рассмотреть отставку спикера Дмитрия Разумкова 5-8 октября.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа", первый заместитель председателя парламентской фракции Александр Корниенко, передают "Украинские новости".

"Я думаю, что если сейчас мы будем продвигаться в рамках регламента без аппаратных шпилек, то мы можем на этой неделе этот вопрос решить", - сказал Корниенко.

По его словам, согласно регламенту, к вечеру подписи депутатов в подписных листах за отставку спикера будут верифицированы, а на следующий день, 5 октября, депутаты на пленарном заседании должны обсудить процедуру отзыва спикера.

Также Корниенко заявил, что в регламенте указываются отчеты председателя Рады и Счетной палаты перед отставкой спикера, однако эти процедуры не обязательны при голосовании.

"Есть определенный срок в два дня на подготовку отчета председателя Верховной Рады, но этот срок не ограничивает возможность рассмотрения. То есть, если мы назначаем рассмотрение вопроса за пять дней, то за три дня должен дать он отчет, но если назначаем мы за 1 день, непонятно, является ли это ограничением, это не ограничение, по нашему мнению. Также есть отчет председателя Счетной палаты, мы провели с ними консультации предварительные, там вообще сроки очень длинные - месяц, полтора, я думаю, что это уже будет в рабочем порядке, он тоже не является обязательным для голосования", - отметил Корниенко.

Напомним, главной целью выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце стала отставка Дмитрия Разумкова. Процедура отзыва Разумкова с поста спикера начнется в понедельник, 4 октября, за четыре дня до дня рождения спикера Рады.

Кроме того, сам Разумков подтвердил, что отзыв председателя Верховной Рады будет происходить строго по регламенту. "Пока я председатель Верховной Рады, здесь будет работать закон", - сказал Разумков.

Ранее "Страна" писала о том, что Разумков рассказал, как "слуги народа" отказались встретиться с ним, чтобы обсудить вопрос его отставки.

Также мы сообщали, что Разумков ответил на обвинения президента Владимира Зеленского и заявил, что в программе "СН" не говорилось о санкциях СНБО вместо судов".