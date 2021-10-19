В Киеве перед анонсированным на 23 октября стартом отопительного сезона в жилых домах, тарифы на тепло выросли почти вдвое. Об этом стало известно из распоряжения, опубликованного на сайте КГГА.

Согласно документу теперь 1 Гкал тепла обойдется в 2 876 гривен (с учетом НДС), в то время как прежняя цена 1 Гкал тепла стоила была почти в два раза ниже нынешней - 1 654 гривны.

Кроме того, указано, что новые расценки коснутся также религиозных, коммерческих и бюджетных организаций. Опубликованное столичными властями распоряжение было подписано 13 октября 2021 года.

Напомним, Зеленский заверил, что Украине хватит газа на отопительный сезон и добавил, что ответственность за нормальное прохождение отопительного сезона лежит и на центральной, и на местной властях.

Ранее "Страна" писала о том, почему регионы стали массово объявлять чрезвычайные ситуации по отоплению.

Также мы сообщали, как Кабмин хочет пересчитать тарифы на отопление. Схема проста: если, к примеру, в этом месяце, газ для теплокоммунэнерго подорожал, в следующем месяце это уже отразится в платежке.